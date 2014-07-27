各民族爱心接力新疆哈萨克女婴重获新生

哈通社阿斯塔纳7月27日电，据新华网报道，7月25日下午，像往常一样中国新疆阿勒泰供电公司员工于山•阿不都开力木出差回来没有赶着回家，而是焦急的去了阿勒泰地区人民医院，看看6天前他救治的哈萨克族婴儿托勒汗艾。而托勒汗艾的重获新生却离不开四个不同民族的热心相助。

托勒汗艾的命运

7月19日周六，于山•阿不都开力木和妹妹一家去阿勒泰市小东沟郊游,在返回的路上看到路边有一名哈萨克族妇女怀里抱着婴儿，在路边焦急的打车，而此时在烈日的炙烤下天气异常炎热，驾车的于山•阿不都开力木立即将车停稳，下车边招呼哈萨克族妇女上车一边忙着往车上装行李。

回到车上了解到，牧区的车由于长时间不办理各种行车手续，不敢进城，把她放到了城郊。此时细心的于山•阿不都开力木看见哈萨克族妇女怀中的婴儿小脸蛋泛红，还伴有微弱的哭闹声，他便连忙让妹妹米尔班看看孩子是怎么回事，通过交流了解到哈萨克族婴儿托勒汗艾才刚出生36天，正在发烧。于山•阿不都开力木兄妹俩原本以为只是打顺风车的，现在看来是要马上赶到医院去。

经过阿勒泰市妇幼保健院的医生检查，医生表示这个婴儿病的不轻，妇幼保健院没有条件医治，要马上去大医院。来到阿勒泰地区人民医院，通过医生的诊断，这个只有36天大的哈萨克族婴儿因背上长了一个脓瘤感染引发高烧，需要立即住院手术，否则将会有生命危险。原本想着自己的孩子只要简单的处理一下就行，这时这位从牧区来的哈萨克妇女掏出了身上仅有的200多元钱，流露出焦急而无助的眼神，于山•阿不都开力木和妹妹拿出了两人身上的2000多元钱，交上了住院手续费。

爱心的接力

"需要动手术还要交一部分押金"，护士的一句话引起了在一旁的医生解玲的注意，早在为托勒汗艾诊断时，解玲就知道了维吾尔族于山•阿不都开力木和哈萨克族妇女没有任何亲属关系，他是在做好事帮助别人，况且他们已经拿出了身上所有的钱。"必须马上手术，要不然孩子会有生命危险，我来做签字担保，如果后续的费用没人出，就从我的工资里扣除" 解玲说着便去了交款前台。

一切准备就绪，这时还有一位叫马卫军患者正在等待手术。"还是让这个小婴儿先做手术吧，他病情不能再拖了，我还可以坚持"马卫军把他的想法让姐姐转告了医生，就这样小托勒汗艾先做完了手术，并且非常成功。

动完手术后，小托勒汗艾虽然脱离生命危险，但治疗费用每天需要1000多元，高昂的住院费让哈萨克妇女库利西汗一愁莫展，而远在夏牧场的家人手机始终保持在无法接通状态。

这场爱心接力过程中，于山•阿不都开力木在感染着身边人的同时，也被这些素不相识好人感动着，不经意间热泪盈眶。他想我不能让解玲医生做好事还承担着责任。不得已，他将这件事给单位领导进行了汇报，得到新疆阿勒泰供电公司领导的高度重视，通过单位募捐筹集了1万元人民币，拿到钱后于山•阿不都开力木首先想到的就是，先把欠的钱交上，把解玲医生的担保责任书取出来，在把多余的钱交给小托勒汗艾的妈妈。

亲情的延续

哈萨克妇女库利西汗家是阿勒泰市巴里巴盖乡萨热哈仁村的牧民，家里一直靠游牧生活，而此时家里的人正在夏牧场放牧，由于山里大部分地方没有通讯信号一直联系不到其他家人。刚刚做完手术的小托勒汗艾身边一刻也离不开人，看在眼里的于山•阿不都开力木由于是电力抢修车驾驶员没有固定时间来医院，就安排妹妹米尔班每天都要为这两位哈萨克族母子送饭。

6天来，于山•阿不都开力木只要一有时间就会来医院看看托勒汗艾，妹妹米尔班每天都要换着口味为他们做饭。隔床住院的马卫军也会将亲友送来的水果和营养品与托勒汗艾母女分享，有时会让家里人多送些饭来，大家一起吃，解玲医生也为托勒汗艾母子带来了换洗的衣服。看到这一切，不善于言辞的库利西汗每天都在被感动着，见到这些帮助过他的各族兄弟姐妹就像见到亲人一样。

随着孩子的病情逐渐好转，库利西汗开始关注起病床边的手机，时不时按一下播出键，每天都要把电充足。就在24日傍晚，安静了5天多的手机终于响了起来，按下通话键库利西汗竟然没有说出一句话，住在临病床住着的哈萨克族小伙替她说完了这一切。

7月25日中午托勒汗艾的父亲赶到了医院，在病房见到于山•阿不都开力木时，这个黝黑的哈萨克汉子以哈萨克族最高的礼节深深地鞠了一躬，不停的道谢。于山•阿不都开力木将这位哈萨克汉子领到了马卫军的床前，解玲医生的办公室，大家说的最多的就是，"我们是一家人，各族人民大团结。"