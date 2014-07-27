哈马斯继续火箭攻击以色列恢复军事行动

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,以色列国防军表示，在巴勒斯坦哈马斯拒绝人道停火继续向以色列发射火箭后，以色列恢复了对加沙地带的地面和海上攻击。

此前，以色列接受了联合国提出的停火24小时要求，不过警告如果哈马斯不遵守停火要求将恢复军事行动。

哈马斯则表示，接受停火的条件是以色列军队撤出加沙，解除封锁并允许民众回家。 在最近的加沙冲突中，超过1000名巴勒斯坦人和46名以色列人被打死。 巴勒斯坦卫生部门官员表示，加沙地区死亡的绝大多数人是平民百姓，而以色列方面的死者中43人是军人，3个是平民。 周六，许多加沙居民利用停火间隙从废墟中寻找死者遗体，补充基本生活用品。 以色列内阁此前决定把星期六实施的停火延长到星期日午夜（格林尼治时间星期日21点）。 以色列国防军周日（27日）早晨发表的声明称，哈马斯继续在人道停火期间发射火箭，以色列国防军恢复针对加沙地带的空中、海上和地面行动。 以色列军方还证实将继续打击巴勒斯坦民兵在停火期间使用的地下坑道。 哈马斯方面指责以色列利用上次停火准备更多攻击并宣称周六以色列违反了停火规定。 以色列自7月8日开始发动了对加沙的军事行动，目的是阻止哈马斯从加沙发射火箭攻击以色列。 7月18日，以色列的军事行动扩大到地面，表示有必要摧毁哈马斯挖掘的用来攻击以色列的地道。