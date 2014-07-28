利比亚近期冲突致上百人死亡 多国要求公民撤离

哈通社阿斯塔纳7月28日电，据中新网援引外媒报道，利比亚官员表示，该国政府军和伊斯兰武装分子在第二大城市班加西的冲突已经造成至少38人死亡。目前美国、英国和德国等西方国家都建议在利比亚的公民立即离开。

报道称，武装分子在班加西中心攻击了政府军。早些时候，在首都的黎波里为时一周的冲突已经造成97人死亡和404人受伤。 利比亚自2011年以来陷入动乱不安，部分地区由武装势力控制。最近两周，在利比亚的两大城市--的黎波里和班加西的冲突日益激烈。 目前美国、英国和德国等西方国家都建议在利比亚的公民立即离开。 美国表示，考虑到利比亚的安全顾虑，已经暂时撤离了利比亚首都的黎波里大使馆的工作人员。这是美国三年多以来，第二次关闭驻利比亚大使馆。 在本周早些时候，联合国也宣布从利比亚撤走全部的工作人员。土耳其也从利比亚撤走了700名工作人员。 28日英国外交部表示，由于利比亚国内的局势不稳，所有在该国的英国人都应该立即撤走。 在的黎波里的记者杰瓦德表示，冲突双方的军事实力相当，因此很多冲突除了毁坏性很大之外，没有什么其它效果。 他还指出，对于西方来说这是比较棘手的问题，联合国最近为让利比亚冲突双方进行谈判的努力也已经失败。