哈马斯被指向朝鲜购买武器进攻以色列

哈通社阿斯塔纳7月28日电，据中国日报网援引英国《每日电讯报》报道，西方安全官员称，哈马斯武装人员正试图与朝鲜就一份新的武器协议进行谈判，以期获得导弹和通讯设备，维持对以色列的进攻。

据悉，这份协议价值数十万美元，操作此项军火交易的机构是一家位于黎巴嫩的贸易公司。为保证交易顺利完成，哈马斯已用现金支付定金，并希望朝鲜尽快向加沙运武器。

"由于最近几周哈马斯发射到以色列境内的火箭弹数量众多，哈马斯正绞尽脑汁补充弹药库。朝鲜是明显的供应方，因为平壤与中东地区的许多伊斯兰武装团体关系密切。"一名西方安全官员说。而通讯设备旨在提高哈马斯武装人员的战斗协调能力。

与其他伊斯兰恐怖组织如真主党一样，哈马斯与朝鲜建立了密切联系。朝鲜热衷于在该地区支持反对西方的群体。

哈马斯与朝鲜之间的关系首次被公诸于众是在2009年，当时一架装载着35吨武器的货运飞机在曼谷机场迫降，之后机上所载武器--包括地对地火箭和火箭发射器被检获。调查人员后来证实，这批武器的目的地是运往伊朗，然后走私到黎巴嫩真主党和加沙哈马斯手中。

以色列一直以来在加沙上空派无人机进行监控。执行监控任务的以色列军方指挥官认为，朝鲜专家向哈马斯提出了在加沙挖掘地下隧道的建议，以便哈马斯武装人员能秘密运送武器，而免于以色列无人机的侦察。朝鲜在朝韩非军事挖有全球最复杂的隧道网络，以色列指挥官认为哈马斯借鉴了朝鲜的技术升级自身隧道网。

此外，倚仗外国支援，哈马斯武器库也日益庞杂，目前号称有五种不同型号的火箭和导弹。其基础武器是伊朗人设计的射程低于十英里的"卡萨姆"（Qassam）型火箭，但也拥有大量122毫米"喀秋莎"（Katyushas）火箭炮，射程可达30英里。而M-75火箭弹和叙利亚制造的M0302导弹的引入意味着哈马斯拥有射程达100英里的进攻性武器，且武器爆炸威力更强。

2012年8日，以色列和巴勒斯坦爆发"8日战争"。此后，哈马斯不断增强弹药库的规模和威力。以色列军方情报认为，哈马斯拥有约1万枚火箭弹和迫击炮，其中不乏有能力打击以色列城市耶路撒冷、特拉维夫和北部港口海法的远射程武器。