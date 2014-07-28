阿斯塔纳车队选手尼巴利荣膺环法总冠军（组图）

哈通社阿斯塔纳7月28日电，阿斯塔纳时间7月28日凌晨，2014年环法结束了最后一个赛段从埃夫里到巴黎香榭丽舍大道的骑行，捷安特-禧玛诺车队的德国车手基特尔以3小时20分50秒的成绩获得本赛段冠军，这是他在本届环法上获得的第四个赛段冠军。共有198名选手参赛，最后有164位选手骑到终点的2014年第101届环法大赛就此落幕。阿斯塔纳车队的意大利车手尼巴利以89小时59分06秒的成绩获得2014年环法总冠军，这是他四次参加环法大赛赢得的第一个总冠军。他也就此成为第六位在环法、环意和环西赛事中都拿到总冠军的选手。

在其他奖项中，佳能戴尔车队的斯洛伐克车手萨甘以431分荣膺本届环法的冲刺王，他因此成为环法冲刺连续三冠王，创造了自2002年以来环法冲刺王竞争的最佳战绩，431分也是自1986年环法以来的最高冲刺分数。盛宝银行车队的马依卡以181分成为爬坡王，他是第一位赢得环法爬坡王荣誉的波兰车手。总成绩排名第三的博彩车队的法国车手皮诺成为最终的新人王，法国AG2R车队以270小时27分02秒的成绩成为车队冠军，全程的敢斗奖授予佳能戴尔车队的意大利车手德马奇。 比赛在当地时间下午15点52分(北京时间21点52分)开始，这个赛段已经没有任何竞争的必要，比赛开始阶段在一种非常缓慢、充满着娱乐精神的氛围中进行。虽然是平地赛段，但没有竞争心态的选手，时速降到了32公里左右。今年环法最为成功的四位大将，马依卡、皮诺、尼巴利和萨甘，穿着象征他们荣誉的黄衫、绿衫、圆点衫和白衫，依次用手搭肩，形成一字方阵一度骑在最前，他们以享受的态度来完成最后一站的荣誉骑行。在本赛段唯一一个爬坡点上(四级)，阿斯塔纳车队的克鲁兹德夫，拿到了本届环法最后一分爬坡积分。

当地时间17点57分，大部队浩浩荡荡开入巴黎城，打前阵的是阿斯塔纳车队。本届环法最后一个冲刺点、第91公里处诱发了一场争夺战，本届环法排名第二的法国老将佩劳甚至还摔车，好在他很快重返大部队，否则真可以用惊天大冷来形容，最终崔克车队的沃伊格特获得途中冲刺点第一。