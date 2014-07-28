美国白宫首次直指普京与马航坠机有关

哈通社阿斯塔纳7月28日电，据新华网报道，马航客机坠毁悲剧彻底让西方与俄罗斯陷入"新冷战"旋涡。欧盟25日加大了对俄罗斯的制裁，白宫发言人首次直接指责克里姆林宫和俄罗斯总统普京与马航客机坠毁有关，英国政要甚至建议"剥夺俄罗斯2018年世界杯的举办权"......有分析人士开始谈论"新冷战"在欧洲上空若隐若现。

25日，白宫发言人首次直接指责克里姆林宫和俄罗斯总统普京与马航客机坠毁有关。据俄罗斯《观点报》27日报道，白宫发言人表示，有不少因素表明，客机是被俄罗斯军人训练出来的民兵武装击落的。他说："客机是被地面导弹击落的。我们确切知道，这一导弹是从民兵控制区发射的。而当时，乌克兰军队在当地没有使用任何防空武器。"他强调，俄罗斯训练民兵使用"山毛榉"导弹，"因此，我们可以说，普京和俄罗斯人在这场灾难中负有责任。" 26日，俄外交部愤怒回应称，"奥巴马政府对乌克兰冲突及其严重后果负有责任"。俄外交部同时表示："美国政府在推行本国外交政策时越来越依靠公开的谎言。华盛顿现在的做法是：为了证实自己的言论不但不引用证据，也不依据本来可以考虑的事实。换句话说，华盛顿政权在自己体系中依据的是互联网搜集的不属实的反俄推测。"俄上院国防委员会成员瓦列里•什尼亚金27日表示，美国政府直接指责俄领导人参与乌克兰东部马航客机坠毁事件，可以说这是西方与俄之间开始"艰难和漫长的冷战"。俄国防部高层消息人士向俄新社透露，白宫的指责说明"美国间接承认乌克兰防空系统处于马航客机失事所在地区，证实了俄卫星相关数据的准确性"。 马航客机坠毁悲剧也促使欧盟改变想法，决定对俄采取新制裁行动。25日，欧盟宣布扩大对俄罗斯的制裁，新制裁名单上包括俄罗斯15人和18个机构，这些人中包括俄联邦安全局长、俄对外情报局长、俄安全会议秘书和车臣首脑卡德罗夫等人，他们面临资产冻结及旅行禁令。 紧跟美国步伐的英国副首相克莱格甚至建议"剥夺俄罗斯2018年世界杯的举办权"。据英国媒体27日报道，英国副首相克莱格表示，"在顿涅茨克州发生波音客机灾难后，再允许俄罗斯举办极负盛名的体育赛事是不可思议的，显得世界是如此的软弱"。此前，德国政客曾表示，应当取消俄罗斯举办世界杯的权利。但这些建议并未得到国际足联的支持。国际足联明确表示，"体育和政治无关"，不会更改2018年世界杯的举办地。 "欧洲新制裁的出炉，让欧俄关系恶化到20年来前所未有的地步。"英国《卫报》表示。一些分析师甚至认为，俄罗斯并非"昔日苏联的翻版"，要弱小得多，但已有人在谈论"新冷战"若隐若现，并认为东西方紧张局势可能加剧且"难以逆转"。不过，德国《明镜》周刊表示，欧盟对俄罗斯的制裁并不猛烈，留有余地，俄罗斯国防工业、军民两用产品以及能源领域都被排除在这轮制裁之外。德国副总理兼经济部长加布里尔接受《明镜》周刊采访时表示，欧盟对俄制裁应当涉及俄寡头的利益。 受制裁的俄罗斯猛烈抨击西方。俄罗斯外交部26日回应称，"欧盟再次在扩大制裁俄罗斯问题上迎合华盛顿"，造成的后果将"受到国际恐怖主义的热烈欢迎"。据俄《消息报》27日报道，受欧盟制裁的车臣共和国首脑卡德罗夫也宣布了制裁名单，将美国总统奥巴马和欧盟现任领导人列入其中，冻结他们的银行账户，拒绝他们进入车臣共和国。俄自由民主党国家杜马科学委员会副主席米哈伊尔•杰戈季亚列夫表示，欧盟的制裁是"法西斯行为"。 MH17航班失事原因的调查工作有一些进展。据美联社报道，27日，马来西亚总理发表声明称，"顿涅茨克人民共和国"总理博罗代已同意国际警察进入现场。7月30日，将有部分马来西亚、荷兰和澳大利亚警察前往现场，为国际调查人员提供保护。