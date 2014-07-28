联合国：击落马航客机

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哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，联合国人权事务高级专员皮莱（Navi Pillay）周一（7月28日）表示，击落马来西亚航空公司MH17客机"可能构成战争罪"。

她敦促就空难展开"彻底调查"。

同时，莫斯科表示国际观察员将很快进驻俄国与乌克兰东部反叛武装控制区的边境核查俄国是否向乌克兰反叛力量大批输送军火和作战人员。

据称，俄国同意观察团使用包括无人机在内的各种技术手段履行职责。



独立、公正



皮莱在日内瓦呼吁，应该就7月17日马航MH17在乌克兰东部上空被地对空导弹击落事件是否违反国际法展开"及时、彻底、有效、独立和公正的调查"。

她说，根据目前已知情况，这起空难中违反国际法的行为可能构成战争罪。

乌克兰和西方国家认为乌克兰东部亲俄分离主义武装用俄国提供的导弹击落了MH17。客机上298人全部遇难，其中大部分是荷兰人。

莫斯科和乌克兰东部反叛力量则声称乌克兰政府军要对这一空难负责。

联合国人权事务办公室周一公布的最新报告称，截至上周六，4月开始的乌克兰武装冲突造成至少1129人丧生，3442人受伤，10万多人出逃躲避战乱。



现场调查



有报道称，根据马来西亚与乌克兰亲俄武装达成的协议，近50名荷兰和澳大利亚警察将前往空难现场协助守卫和调查。

乌克兰反叛武装控制的地区交战激烈，使他们无法更早抵达，也导致荷兰专家小组放弃原定到坠机现场视察的行程。

大部分空难受害者尸体已经搬离现场，其中不少已运回荷兰。

乌克兰军队正设法控制两条主要公路。基辅认为这两条路是俄国向顿涅茨克反叛力量运送物资的主要通道。





"欢迎观察"

另据法新社报道，俄国外交部周一表示，欧洲安全与合作组织（OSCE）的观察员将于今后几天内进驻俄国与乌克兰东部反叛力量控制区的边境检查站。

俄国外长拉夫罗夫在莫斯科的一次记者会上说，OSCE 观察员将可使用无人飞机和其他任何技术手段行使职责。

拉夫罗夫说，俄国希望这将有助于打消外界对莫斯科的怀疑，认为乌克兰反叛力量控制的这些边境检查站被用来运输大批军火和武装人员。

俄国表示，普京总统7月11日请OSCE派观察员前往这些检查站，但美、英和乌克兰外交官一起设法阻止他们接受这一邀请。

俄国一直否认向乌克兰分离武装供应重型武器，也否认从俄国境内向乌克兰开火。

据俄新社报道，俄罗斯星期天表示已组成自己的专家组，对马航MH17空难进行调查。