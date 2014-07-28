高一女生涉嫌绞杀分尸同学案震惊日本

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,日本长崎县佐世保市一名涉嫌绞杀和分尸同班同学的高一女生周一（7月28日）下午被警方送检，警方同一天也宣布被害者松尾爱和的验尸结果是死于窒息。

又一宗未成年者涉嫌的凶杀案再次冲击着日本社会，各大主流传媒连日纷纷以此作头条，《产经新闻》等部分传媒甚至发放了《号外》。

案件是上周六晚，爱和的母亲在收到女儿说19点左右（格林尼治标准时间10时）回家的短讯后4小时仍不见女儿而报警。报警前，爱和父母曾向疑凶家询问女儿去向，疑凶家人询问分居的疑凶，得到的答复是"傍晚6点半左右走了"。 周日凌晨3点，长崎县警到访疑凶独居的住处查询时，得到的回答也是"不知道"，不过警方进入疑凶住处后赫然发现爱和陈尸床上，警方随即逮捕了疑凶。据警方说，爱和头部和左手已被切断，床上还放着绳子、刀具等染血凶器。 "文武双全的才女" 疑凶被捕后冷静地对警方陈述，她与爱和在外出玩耍后回到住所，她用家中工具袭击爱和后脑，然后用绳绞杀等，"全是我一人所为"。 据日本各传媒连日挖掘涉案的学校师生和疑凶的邻居等描述，疑凶与爱和都因喜爱漫画而要好，爱和性格开朗、乐于助人，疑凶性格内向、不苟言笑，一名女邻居形容疑凶"有些男孩模样"，且是"跟她打招呼也不回应的人"。 由于涉嫌未成年者，警方目前仍在慎重调查两名要好同学是否发生纠纷而导致凶杀，不过综合各报道称，周一刚满16岁的疑凶自幼显得聪明过人，念书、体育成绩都不俗，不仅个人被周围视为"文武双全的才女"，而且父亲也是当地名士，本是人人羡慕的家庭。 但去年10月，疑凶感情深厚的母亲病逝，然后父亲再婚。 疑凶准备未来出国留学，她以练习独立生活为由，今年4月起在父亲上班地点附近的公寓独居，因为可玩得十分自在，爱和常到访疑凶住处。 审视目光趋严峻 日本法律规定20岁以上为成年人，不过随着信息发达的现代社会未成年者日趋早熟的现实，尤其是1997年神户一名自称"酒鬼蔷薇圣斗"的14岁少年先后三次作案，杀害两名、杀伤三名小学生的案件震惊社会后，2000年日本把未成年者犯罪可刑罚的16岁年龄降至14岁。 2007年再经修改《少年法》，规定约12岁未成年者犯罪就可送少年院劳教，警察也有权传唤未成年者及保护人查案。 不过在日本司法判决中，杀两人以上才可能被判死刑，对未成年者犯罪的判处更比成年人犯罪处刑轻。 但近年未成年者涉嫌违法的犯罪案更常见、更复杂，就在上周三日本山梨县警方还逮捕了两名涉嫌吸毒的高一少年和少女。 现在日本房地产公司流传的市场意识变化是，过去顾客都喜欢学区，现在有些顾客求避学区。