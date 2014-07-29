利比亚首都储油罐大火失控 政府请求国际援助

哈通社阿斯塔纳7月29日电，据中新网援引外媒报道，当地时间28日，因利比亚政府军与民间武装的持续冲突，利比亚首都最大的储油设施被大火吞噬，大火已经蔓延到了第二个储油罐。利比亚的国家石油公司说火势已经"失控"。

此前数小时，利比亚总理办公室的声明说，利比亚政府要求国际援助帮助他们扑灭大火。 报道称，利比亚政府指责对立的民间武装发生冲突造成了大火，并且说大火会导致人道和环境灾难。 据媒体此前报道，在首都的黎波里靠近飞机场的地方发生了持续一周的战斗，那里已经有97人被打死，400多人受伤。 利比亚官员说，那里是的黎波里最大的储油设施，也是主要的汽油供应中心。该储油设施储存了660万公升的燃料。 利比亚官员说，在大火的3-5公里范围内的许多住宅可能会受到影响。 与此同时，在利比亚城市班加西发生支持政府武装和伊斯兰武装间的战斗中，至少38人被打死。 利比亚官员说，武装分子攻击了利比亚东部城市班加西市中心忠于利比亚政府的部队。 报道称，目前的冲突是自利比亚前领导人卡扎菲上校在2011年被推翻后最严重的冲突，现在民间武装控制了利比亚大部分地区。 7月27日，法国和德国在美国和英国之后也要求在利比亚的法国和德国国民立即离开利比亚。 7月26日，美国疏散了在的黎波里的美国使馆，并表示利比亚战乱已经形成了"真正的危险"。