堪比《阿凡达》的中国电影《百鸟衣》明年开拍

哈通社阿斯塔纳7月29日电，据新华网报道，"中国非物质文化遗产电影推广项目"之一《百鸟衣》２６日在广西南宁正式启动。《百鸟衣》是一部以壮族民间故事"百鸟衣"为蓝本制作的３Ｄ魔幻电影，其制作团队包括《阿凡达》特效导演麦基•北伦米等知名电影制作人，其目标是打造一部堪比《阿凡达》的中国文化电影。

民间故事"百鸟衣"是流传于中国广西横县的壮族民间爱情故事，在中国南方地区有广泛的影响力，富有幻想性的神话色彩，流传久远，对中国当代文学发展具有重大的影响力，并入选了中国非物质文化遗产名录。 故事讲述了在一个混沌无序，人神共存的年代，恶龙以神自居，欺压壮族。壮族少年古卡为了打败恶龙，解放昏暗的时代，与凤凰依娌、哥哥厉决等伙伴一起踏上寻找百鸟衣的奇幻之旅，并最终与恶龙决斗的魔幻故事。从故事人物到自然神灵，融入了壮民族特有的审美情趣，向世人展现广西壮族的特色文化及民族风貌。

电影计划于２０１５年５月在广西横县举行开机仪式，前期拍摄工作将于２０１５年底结束，随后进入后期剪辑、包装、合成阶段，预计２０１６年底在广西南宁举行全球首映礼，随之面向全球公映。