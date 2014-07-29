百度研发半无人驾驶汽车 原型车明年亮相

哈通社阿斯塔纳7月29日电，据环球网报道，此前消息传称中国搜索引擎巨头百度正在研发无人驾驶自行车。据科技网站Ubergizmo 7月28日报道，继谷歌宣布研发自动驾驶汽车后，百度高层证实了百度已启动半无人驾驶汽车的研发计划，预计首款原型车将在2015年亮相。

据科技网站Ubergizmo报道，百度深度学习研究院(IDL)常务副院长余凯表示，百度研发的汽车并非完全无人驾驶，而是给予司机一定的帮助，司机依旧完全掌控汽车。他透露，百度研发的半自动汽车能收集路况信息，而后随机应对。他认为汽车应该是人类的助手，而不应该完全取代人类，所以他称该产品为"高度自动化"。 与此同时，余凯还强调了自家产品与谷歌无人驾驶汽车的区别--谷歌无人驾驶汽车没有传统刹车板、方向盘和油门等，实现全自动;而百度研发的汽车会保留方向盘和踏板。

作为中国最大的搜索引擎，百度强大的数据资源是其良好的基础。最近两年，百度已经将视觉、听觉等识别技术应用于百度魔图、百度翻译等部分产品中。 目前，谷歌已对外展示其研发的无人驾驶汽车。7月上旬，奔驰公司也在德国测试了其无人驾驶卡车。国内虽有部分高校和企业对相关领域进行研究，但尚未实现远距离复杂路况无人驾驶。