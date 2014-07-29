英国科学家呼吁用碰拳取代握手 以减少病菌传播

哈通社阿斯塔纳电,据英国媒体报道，英国科学家说，握手传播细菌数量大，因此人们应该广泛使用碰拳的方式来互致问候。

威尔士阿伯里斯特维斯大学的研究人员证明，比起其他用手表示问候的方式，握手传播的细菌数量最多。 阿伯里斯特维斯大学的研究人员把一对橡胶手套经过消毒处理，然后把其中一只手套放入细菌培养基，使其外表沾满了大肠杆菌。研究人员戴着这两只手套进行了一系列的问候动作，包括不同力度的握手动作、碰拳和击掌。 惠特沃思博士和他的博士研究生梅拉参与了这项研究。 研究表明，握手传播的细菌数量相当于碰拳的十倍，而击掌传播的细菌数量居于两者之间。研究人员认为，接触面积越小，接触时间越短，传播的细菌数量越少。因此，科学家呼吁，尤其是在流感高发季节，人们应该用碰拳问候来取代握手。 研究结果发表在《美国传染病控制期刊》上。 参与研究的戴夫•惠特沃思博士称，表面看上去，这个说法好像有点异想天开，但是它包含了一个严肃的信息。 他表示，在流感大规模流行的时期，应该想一想是否有必要握手。在医院里，握手也可能导致超级病菌的传播。 这种说法已不是第一次被提出。《美国医学会杂志》就曾建议，应该在医院里禁止握手。 而英格兰公共卫生局的一位专家半开玩笑地说，维多利亚时代的鞠躬和屈膝礼甚至比碰拳更加安全。