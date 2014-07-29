俄罗斯或将限制欧盟品水果进口

哈通社阿斯塔纳7月29日电，据透视俄罗斯网站报道，继前些时候作出7月28日起限制进口乌克兰奶制品的决定之后，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢•阿列克谢延科日前对媒体表示，该局本周末可能通过有关对进口欧盟水果实施限制的决议。

据俄罗斯之声报道，俄罗斯联邦动植物卫生监督局局长助理阿列克谢•阿列克谢延科表示，最近从欧洲向俄罗斯出口带有检疫性有害生物--梨小食心虫的水果的情况越来越频繁。他表示："因此存在对出口至俄罗斯的水果产品实施限制的可能，而且可能针对整个欧盟及个别国家的进口实施的限制，同对栽种材料实施的一样。当然风险相对最高的地区是东欧国家"。

俄罗斯联邦动植物卫生监督局可能在本周末通过有关实施限制措施的决议。阿列克谢延科强调，"就在近几日"。目前该局专家建议最大的欧洲出口商讨论当前复杂局势。阿列克谢延科补充道，"我们自己的专家也在对风险进行分析"。

据报道，由于供应商违反植物检疫规定，俄罗斯自2013年7月1日起对从欧盟出口至俄罗斯的种植材料、种用马铃薯和仓储马铃薯实施限制。俄罗斯联邦动植物卫生监督局专家检查的系列苗圃中，来自波兰、匈牙利和德国的产品除外。

据俄新社7月25日报道，俄罗斯从7月28日起限制进口乌克兰奶制品。阿列克谢延科说："我们就牛奶和奶制品进口问题召开了会议，决定从7月28日起限制进口乌克兰奶制品"。他指出，数年来该监督局通过实验室检测乌克兰奶制品查出多起违规情况，包括微生物污染和抗生素药残。他表示，"我们曾请求乌克兰动植物检疫部门进行调查，但没有获得回应"。

早前，俄罗斯消费者权益监督局对乌克兰奶制品的质量提出质疑。7月初，监督局局长波波夫对此做出声明。发表声明后，采取了一系列限制措施，包括针对Milkiland旗下的"乌克兰牛奶世界"生产商和罗佐夫斯基奶制品厂。 市场分析专家早前表示，俄罗斯奶制品市场完全可以不用从乌克兰进口，因为乌克兰奶制品所占份额并不大。乌克兰奶制品主要问题是质量问题，牛奶生产商联盟多次提出这个问题。 与此同时，从7月28日起，俄罗斯还禁止入境人员随身和通过托运以及邮递方式携带乌克兰植物产品入境。目前乌克兰猪肉和土豆也已被禁止进口。