普京传记推出中文版 作者系普京政府新闻顾问

全面记录俄罗斯现任总统普京个人经历及其执政生涯的传记《强权与铁腕：普京传》，日前由中信出版社独家推出中文版，首次揭开普京不为人知的多面个性和运用自如的政治铁腕，同时也是第一次公开他与美国等西方国家领导人的交往内幕。

据介绍，该书作者安格斯•罗克斯伯勒，系英国著名新闻记者，20世纪80年代，作为《星期日泰晤士报》新闻记者驻莫斯科期间，成为被俄罗斯政府驱除出境的8位外交官和3位记者中的一个。这被认为是冷战时期最大的间谍丑闻之一。2006年，其所在的公关公司被克林姆林宫选中，作为从事俄罗斯报道多年、精通俄语的资深媒体人，安格斯又阴差阳错地成了普京政府的新闻顾问。

由此，作者得以采访到100多位政府高官和外交人员，以及跟普京私交甚密的各色人等，获得大量第一手资料，全面记录这位曾服务于克格勃的俄罗斯领导者，如何一步步走上权力巅峰；如何从任职初期的向西方"求爱"到以越来越强硬的姿态让西方人心生畏惧；如何通过经济改革恢复国力，让俄罗斯人重新找回大国自信；如何用铁腕打压国内寡头、整肃新闻媒体，构建起行之有效的国家统治机器。也因此，本书对于了解俄罗斯政治和普京，以及理解中俄关系都别具意义。 (文章摘自新华网)