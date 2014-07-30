欧盟拟更严厉制裁俄 被指“隔靴搔痒”实效不大

哈通社阿斯塔纳7月30日电，据中新网援引新加坡《联合早报》30日报道，欧盟决定对俄罗斯实施更严厉的经济制裁，要迫使俄方改变对乌克兰的政策，从而解决乌克兰危机。俄罗斯则指这些制裁无法达到预期目标，但表明不会以牙还牙。

美国白宫28日表示，总统奥巴马同英国首相卡梅伦、德国总理默克尔、法国总统奥朗德和意大利总理伦齐举行视频电话会议后，五国已就对俄实施新一轮制裁达成一致意见。 欧盟28个成员国大使周二也针对"尽快筹划一个强有力的部分领域制裁配套"展开最后磋商。 这个制裁配套包括限制俄罗斯进入欧洲金融市场、限制对俄销售武器及军民两用产品，以及限制出口敏感科技，尤其在能源领域方面。这将是欧盟就乌克兰危机对俄采取的最有力制裁。 分析认为过去制裁措施实效不大 自从乌克兰危机爆发之后，欧盟在3月17日就开始对俄罗斯采取制裁措施，将俄乌两国的87人与22家机构与企业列入制裁名单，对他们实施资产冻结和旅行禁令等措施。 欧盟日前刚扩大对俄制裁，在名单上增列15人与18家机构与企业。但分析认为，这些措施都只是"隔靴搔痒"的动作，实效不大。 欧盟与俄罗斯去年的贸易额达3360亿欧元，欧洲很多大企业在俄罗斯有很大的投资，如英国石油公司就持有俄罗斯国营石油公司(Rosneft)约两成股份。欧盟出于经济因素考虑，对于制裁俄罗斯的意愿难以同美国同步调，但马航空难发生之后，欧盟在对俄罗斯制裁的立场上表现出向美国看齐的态度。 俄罗斯外长：不会"以牙还牙" 位于荷兰海牙的常设仲裁法院日前裁定，俄罗斯必须向已破产的尤科斯石油公司前股东赔偿500亿美元。在美欧因乌克兰问题对俄制裁不断加码之际，这个裁决引发舆论猜测欧盟以往对俄罗斯"隔靴搔痒"的制裁将由此升级。 俄罗斯外交部长拉夫罗夫日前则在记者会上表示，西方国家的制裁措施只会令俄罗斯更独立，但却很难达到预期目标。 他说，俄罗斯将克服经济领域的困难，同时不会"以牙还牙"。 俄对一些欧美产品采取反制措施 话虽如此，俄罗斯近日也针对一些欧美国家产品采取反制措施。俄罗斯联邦动植物卫生监督局表示，本周末可能通过一份对欧盟水果实施进口限制的决议，理由是部分欧盟水果带有检疫性有害生物。 俄罗斯联邦消费者权益局等部门日前也指，一些城市的麦当劳分店的食物不干净、或卡路里超标、或营养成分亏缺等。这些部门还入禀法院，要求颁令禁售上述食品，并可能追加罚款。 分析师认为，西方国家的制裁虽然可能重挫俄罗斯经济，不过俄罗斯的反击也将让西方国家尝尽苦头，可谓两败俱伤。 西方国家也担心俄罗斯被逼急了，干脆全力支持乌克兰民间武装，或在中东与北非等攸关西方利益的区域兴风作浪，因为这将让西方国家得不偿失。