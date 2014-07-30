朝鲜否认向哈马斯卖导弹 称是美国无中生有捏造

哈通社阿斯塔纳7月30日电，据外媒报道，朝鲜外务省一名发言人28日否认朝方与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)之间存在武器交易，指责那是美国及其追随者故意把朝鲜与中东争端挂钩。

朝中社援引这名发言人的话报道："这纯属无稽之谈，是美国无中生有的捏造，意在国际上孤立朝鲜。"这名发言人说，以色列最近因在加沙地带的反人类屠杀行径而陷入困境，"(武器交易)这一宣传背后是美国的邪恶意图，即为它袒护以色列的犯罪行径辩护"。 报道提及，最近联合国人权理事会第21次特别会议通过有关加沙地带的决议案时，美国是唯一一个投反对票的国家，招致国际社会谴责。美国因此手忙脚乱，而故意把朝鲜与美国定义的一些所谓"恐怖组织"联系在一起，以图把国际社会的攻击矛头转移到朝鲜身上。 上周末，英国《每日电讯报》报道，哈马斯打算从朝鲜购买一些导弹和通信设备，已初步支付定金。而几天前，美国华盛顿一名联邦法官说，朝鲜向黎巴嫩真主党提供先进武器。朝鲜外务省发言人说，美国以"恐怖主义"、"杀害平民"为借口指责他人，实在是贼喊捉贼的强盗逻辑。针对朝鲜说法，美国方面没有立即作回应。 朝鲜先前多次被指向他国出口武器。2009年，一架经停泰国曼谷的飞机搭载大约35吨武器。多家西方媒体报道，这架军火运输机的目的地据信是伊朗，而这批武器最终将给真主党。