中国对微软涉嫌垄断行为立案调查

哈通社阿斯塔纳7月30日电，据华尔街日报报道，中国国证实相关部门正在调查微软公司(Microsoft Corp.)是否违反了中国的反垄断法，并敦促该公司尽快联系其高管接受调查。

中国国家工商总局周二发布通知称，该局几个省的近百名工商执法人员周一对微软位于北京、上海、广州和成都的办公室进行了突击检查，执法人员复制了微软部分合同和财务报表，提取了电子邮件和其他文件等电子数据，同时还查封扣押了两部工作电脑。

国家工商总局称，其根据其他企业举报反映的微软Windows操作系统和Office办公软件的兼容性问题，进行了突击检查。国家工商总局称，微软没有披露如何将这些产品捆绑在一起以及部分安全功能的相关信息。

国家工商总局没有披露有关调查的更多细节，也没有回复记者的置评请求。

工商总局的公告显示，经过前期核查不能消除微软上述行为具有反竞争性的嫌疑。

微软周二重申将配合政府部门的调查。该公司发言人在一份声明中称，公司致力于创造产品来满足客户对功能、安全和可靠的要求，会积极配合政府部门的调查，并回答相关问题。

工商总局称，对微软部分高级管理人员和工作人员进行了突击检查，但被告知一些待检查人员不在国内、北京或联系不上。工商总局的公告显示，该局已责成微软尽快请相关人员到工商总局接受检查。

微软周一称公司正接受调查，此举将使该公司在中国市场面临更大挑战。在中美围绕网络安全的紧张局势持续发酵之际，微软是几家面临更多审查的企业之一。

摩根大通(J.P. Morgan)分析师Alvin Kwock表示，中美之间有一场数字化冷战。

猖狂的盗版已经影响到微软营收。而最近中国国有媒体质疑微软新款Windows 8存在安全漏洞，并且中国国家机关政府采购中心也下令禁止采购运行这一版本操作系统的电脑。

与其他公司一样，微软还面临中国经济增长放缓的问题。中国是全球最大的信息技术市场之一。

不过Forrester Research分析师Gene Cao表示，也许微软很快就会遇到转机，因为该公司长期来都在培育和政府间的关系。他表示，微软是首家在中国推出公共云服务的跨国企业，这表明该公司得到了一定的政府支持。他认为微软也许有能力解决这次的调查。

中国《反垄断法》中涉及非合并或定价行为的规定由国家工商总局负责执法，如滥用市场支配地位或限制产品数量的协议。