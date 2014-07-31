绑架西方人质成基地组织新“业务” 获利上亿美元

哈通社阿斯塔纳7月31日电，据中新网援引美国媒体30日报道，绑架欧洲人已成为基地组织恐怖组织的"业务"。自2008年以来，基地组织及其直属分支进行绑架活动，赚取了至少1.25亿美元的收入。

报道称，尽管欧洲政府一直否认支付赎金以换取其国民获释，但一项调查发现，单是去年，欧洲政府就支付了6600万美元的赎金给基地组织，过去六年所支付的赎金总额高达1.25亿美元；美国财政部的统计则指出，同一时期的赎金达1.65亿美元。 报道指出，基地组织早期的资金多来自富裕的捐款人，但反恐专家相信，基地组织如今通过绑架欧洲人来赚取赎金，以资助该组织的招募和培训活动，以及购买军火。这意味着，欧洲已在不经意间成为基地组织的大金主。 基地组织的这门绑架生意可说越来越"兴旺"。在2003年，基地组织绑架一名人质可获得20万美元的赎金。时至今日，欧洲政府为一名人质交付的赎金可高达1000万美元，其数目之高以至基地组织中央领导层的第二号人物最近形容，这相等于他一半的营运收入。

阿拉伯半岛的基地组织领导人乌海什(Nasser al-Wuhayshi)指出："绑架人质是个容易赚钱的方式。我会说，这是个有利可图的生意，是宝贵的财富。" 至今只有以美国和英国为首的少数几个国家拒绝向绑架分子支付赎金。这些国家也曾同极端组织进行谈判，例如美国最近就以五名关押在关塔那摩监狱的塔利班囚犯，交换被塔利班俘虏五年之久的美国士兵伯格达尔。 不过，支付赎金往往是这些国家不愿跨越的界线。也因为这样，有别于欧洲人质一般能毫发无损地获释，被绑架的美国或英国人质很少能活着回家。 少数的几个美英人质幸运地逃脱或被特种部队救了出来，但其余的不是被绑架分子处决，就是被无限期拘留。 美国负责非洲事务的前副助理国防部长赫德尔斯顿指出："欧洲应当为此负很大的责任，这完全是两面政策，他们支付赎金却又否认这么做，但其危险性在于，这不只助长恐怖分子的绑架行径，也让我们所有的国民更容易受到伤害。"