美国加州小飞机坠落购物商场停车场 一死一重伤

哈通社阿斯塔纳7月31日电，据中新社消息，当地时间30日下午，一架小飞机坠落在美国加州南部圣地亚哥一个购物商场停车场，52岁女飞行员重伤，80岁女乘客死亡。

圣地亚哥消防局发言人李•斯旺森对当地电视台表示，事故发生在下午17时30分左右，在圣地亚哥市卡尼梅沙的一间好市多(Costco)商场的停车场，一架穆尼M-20L单引擎飞机从天而降，坠落在好市多和目标店(Target)商场之间的空地，没有伤及地面车辆和民众。 斯旺森说，飞行员竭尽全力避开了建筑和车辆，落在好市多商场的上下货区域。飞机坠落后起火，但很快被扑灭。飞机上80岁女乘客重伤，后在医院死亡。52岁女飞行员伤势严重，但没有生命危险。救援的民众有两人受轻伤送医。 一架直升机的飞行员文森特•卡特对圣地亚哥KFMB电视台说，当时他通过无线电听到失事飞机驾驶员对附近机场塔台说，她的飞机失去动力，正在下降。 在好市多附近上班的或购物民众对媒体表示，他们有的看到飞机摇摇晃晃往下栽，有的听到飞机撞地的巨大声响，有的看到黑烟冒起，有的立即拨打救援电话，10多人在现场救助，用灭火器扑灭火焰，帮忙把两名伤者从损坏的飞机中救出。 电视画面显示，这架白色小飞机大部分完好，机头和乘客舱一侧机翼损坏。 斯旺森说，飞机引擎断裂，降落架没打开，飞机底部着地，碎片散落四处。 美国联邦航空管理局和国家运输安全委员会将调查失事原因。