中国驻哈萨克斯坦使馆举行建军八十七周年招待会(图)

哈通社阿斯塔纳8月2日电，据国际在线消息，7月31日，中国驻哈萨克斯坦使馆武官刘文斌大校在哈首都阿斯塔纳北京大厦举行庆祝建军87周年招待会。中国驻哈大使乐玉成、哈萨克斯坦国防部第一副部长兼总参谋长扎苏扎科夫上将、陆军副总司令雷兹巴耶夫少将，以及哈外交部、国安委、内务部、国家近卫军、国家警卫局、哈议会等部门官员、各国驻哈使节及武官团成员、在哈中资机构、留学生和华人华侨、使馆外交官及中哈媒体代表200余人出席活动。

哈萨克斯坦军队总参谋长扎苏扎科夫上将对中国人民解放军建军87周年表示热烈祝贺，高度评价中国人民解放军在新中国的建立和发展过程中发挥的重要作用，以及在维护世界和平与稳定方面做出的巨大贡献。扎苏扎科夫上将指出，近年来哈中两军关系发展迅速，两军高层往来频繁，双边交往密切，合作不断扩大。他感谢中方向哈军提供的宝贵援助，同时表示哈方愿与中方进一步加强合作，共同维护国际和地区安全。 刘文斌武官在致辞中阐述了中国的防御性国防政策和互信、互利、平等、协作的新安全观，用大量事实生动说明了中国军队为维护世界和平和地区稳定所做出的突出贡献，并对中哈两军关系给予高度评价。刘武官指出，中哈两国是山水相连的友好邻邦，两国军队有着兄弟般的友好情谊。近年来，中哈两军关系顺利发展，高层交往密切，各领域交流合作不断扩大，为进一步扩大两军合作开辟了广阔前景。中方愿与哈方继续加强合作，推动两军共同发展，携手维护地区安全与稳定。

招待会历时两个多小时，气氛热烈友好。来宾们盛赞中国防御性国防政策及新安全观，并希望中国在国际事务和维护世界和平的事业中发挥更大作用。活动结束后，来宾们还兴致勃勃地阅读并索取了大量有关中国军队现代化建设及国家发展的宣传材料。