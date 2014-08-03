德媒：中国认为西方制裁俄是未来对华的“彩排”

哈通社阿斯塔纳8月3日电，据环球网报道，德国《法兰克福汇报》8月1日文章，原题：不舒服的沉默 北京与莫斯科的关系如今比以往任何时候都更好。但俄罗斯吞并克里米亚，却给中国出了一道难题。不过，目前的时机对中国还是有利的。

自乌克兰危机爆发以来，中国一直言行谨慎地避免对俄罗斯的行动给予公开支持，奉行了"中间路线"。 从某种角度看，目前的局面有利于北京。普京访华期间，与中方签署天然气供应合同--此前10年相关协商都没成功。过去俄一直要求中国支付与西欧国家完全一样的天然气价格。如今鉴于西方的制裁，莫斯科不得不向北京作出让步。有人称，这笔交易会让俄几乎无利可图。 事实上，中国正处在一个相对舒适的位置。各方都在拉拢北京，其中也包括欲阻止中国全球扩张的竞争对手美国。乌克兰冲突还给北京带来额外的好处：它分散了美国"转向亚洲"的注意力。 但从许多方面而言，制裁的主题对中国来说又是棘手的。首先，北京原则上反对这些措施。其次，在中国领导人眼里，西方反对俄罗斯的行动，很可能在一定程度上是西方未来对付中国的"彩排"。因此，中国或许正试图力所能及地缓解西方制裁给俄带来的影响。 乌克兰发生的冲突也让北京不舒服。首先，乌克兰是中国通往西欧的"新丝绸之路"的一部分。其次，北京长期以来一直与基辅保持着良好关系。特别在军火领域，双方合作十分紧密。通过乌克兰，中国据称可得到俄罗斯不愿直接提供给这个强大邻国的技术。中国还希望从乌克兰农业中获得好处。 在俄乌的这场冲突中，中国不希望破坏与任何一方的关系。北京的咄咄逼人只针对其邻居，如日本和越南。中国总是时时处处控制调整自己，尽量不依赖别人。北京认为，这是在国际政治中的"负责任的行为"。