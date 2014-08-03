西非国家穷于应付致命病毒埃博拉

哈通社阿斯塔纳8月3日电，据外媒报道，致命病毒埃博拉（Ebola）在非洲的快速传播，这是28日周一下午上市的法国晚报世界报的头版头条。同一份报纸还在头版重点关注加沙的局势，世界报就此发表的社论标题是：在加沙，必不可少的妥协。

世界报指出，埃博拉病毒自三月份以来已经导致672人死亡， 这一病毒在利比利亚、几内亚、塞拉利昂肆虐之后，目前又开始在尼日利亚引发死亡。埃博拉病毒是于1976年被发现的，目前西非国家正在经历着有史以来最为致命的埃博拉疫情，截至目前，被埃博拉病毒感染的患者已经达到2101例，其中的672例是死亡病例，而且，非洲人口最多的国家尼日利亚现在也开始有人因埃博拉病毒而死亡。

在埃博拉病毒肆虐的西非国家中，利比利亚陷入一片恐慌， 该国当局决定关闭大部分边境进出口岸，不过世界卫生组织认为这一措施是没有效果的。塞拉利昂没有像利比利亚那样做，不过，在塞拉利昂的一个医疗中心内，护士们开始罢工。在尼日利亚，尼日利亚的卫生部长试图让人们放心，他强调，尼日利亚的那一死亡病例来自利比利亚，这一病例并没有和很多的人接触，而且，和这一死亡病例曾坐同一架飞机的人都受到追踪。另外，这一埃博拉病毒也已经导致包括两名美国医生在内的好几名医生受到感染。

就致命病毒埃博拉，世界报采访了法国国家卫生和医疗研究院(Inserm)的主任研究员Hervé Raoul。Raoul先生指出，以前，埃博拉病毒只是在非洲中部的国家出现，比如刚果民主共和国，乌干达和加蓬，这一次，可以说，很出乎意料，这一病毒在非洲西部国家致命了。

这位主任研究员表示，虽然目前对埃博拉病毒的起源还不能确切的知晓，但是，对这一病毒的传播机制已经有了足够的了解，可以制定和实施必要的卫生政策，以降低疫情。

他说， 就降低疫情的措施，首先是要有能力，通过简单的测试就可以对病例进行确诊，然后就是要采取强有力的措施，将被感染的人群或者是处于暴露之中的人群进行隔离，因为文化上的原因，隔离这一措施在非洲很不容易实施， 它需要医疗团队能够向民众解释，为什么坚决需要隔离。

另外，目前还没有针对埃博拉病毒的疫苗，所以眼下急需的就是要能够有有效的药物治疗来让病人顺利度过既高烧又拉肚子还往往内出血的急性期。

在加沙，必不可少的妥协

在头版，28日周一下午上市的法国晚报世界报还重点关注加沙的局势。该报就此发表的社论标题是：在加沙，必不可少的妥协。

社论指出， 在以色列和巴勒斯坦的哈马斯进行了20多天的冲突后， 战斗开始有所减缓。美国总统奥巴马星期天要求立即无条件的停火，联合国安理会也一致对奥巴马表示支持。几天之后，或者是几个星期之后，冲突双方应该会让武器安静下来，而这需要以妥协为基础，虽然目前还难以想象这一妥协会是什么样的，但是有一件事可以肯定，不论是以色列一方，还是哈马斯一方，双方都会宣布，自己的很多目标都已经达到了。

比如，在以色列一边，以色列会宣布摧毁了哈马斯的多少武器库，也会宣布，通过军事行动，发现并摧毁了让哈马斯渗透到以色列的地下通道。在哈马斯一边，或多或少受到伊朗，叙利亚或埃及抛弃的哈马斯在以色列的进攻下，又赢得了人心，面对其竞争对手-阿巴斯的法塔赫组织又赢得了一些人心，但是冲突的代价对双方来说都是很高的。今后为了避免目前的悲剧重演，必须开始达成妥协，比如放松对加沙的封锁，以换取对哈马斯在国际监督下解除武装。