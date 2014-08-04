美国对加沙联合国学校遭炮击表示“震惊”

哈通社阿斯塔纳8月4日电，据新华网报道，美国国务院发言人普萨基３日说，加沙一所联合国学校外当天遭到炮击，造成至少１０名巴勒斯坦人死亡，美国对这一"可耻的"袭击事件表示"震惊"。

普萨基在一份声明中表示，以色列国防军已经被反复告知加沙联合国设施的地点，炮击发生时约有３０００名平民在学校中避难，即便怀疑有武装分子在附近活动也无法为这起袭击事件开脱。 普萨基强调，作为平民避难所的联合国设施必须得到保护，且不得被用来当做发动军事行动的基地。她敦促以方采取更多措施避免更多的平民伤亡。 普萨基还说，美方呼吁立即对当天的事件以及近期其他炮击联合国学校的事件展开全面调查。 加沙地带巴勒斯坦卫生部门官员３日证实，以军当天空袭加沙南部拉法的一所联合国学校，造成至少１０名巴勒斯坦人死亡，３０人受伤。这是近几周来第三所有平民避难的联合国学校遭到以军炮火袭击。据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处统计，其在加沙地带的９０个避难所中共有２５万多名流离失所者。 巴勒斯坦各派别与以色列于７月３１日深夜接受联合国提出的７２小时人道主义停火提议，并同意将赴开罗就长期停火举行谈判。８月１日停火生效后不久，巴以再次在加沙地带发生交火。双方互相指责对方率先破坏停火，并分别宣布停火终止。