奥巴马:俄罗斯已非主角 要让中国知道什么是犯规

哈通社阿斯塔纳电,据环球网报道, 美国总统奥巴马在接受英国《经济学人》杂志采访时称，俄罗斯是"什么也不能制造的国家"。与此同时，西方各国必须对中国保持"强硬态势"，否则后者可能"得寸进尺"。

奥巴马曾试图把美国的外交重点放在亚太地区，并推行继续大力遏制中国的政策。不过，最近一段时间以来，因国际政治局势发生的剧烈变化，特别是乌克兰危机的不断加剧，美国无暇估计中国的动作。 俄罗斯是全球第三大石油生产国和第二大天然气生产国，加之欧洲国家非常依赖俄罗斯的天然气供应，因此让西方很难在解决乌克兰的问题上与美国保持一致。往往对俄罗斯的做法"睁一只眼闭一只眼"。 尽管如此，奥巴马还是利用各种机会，刻意贬低俄罗斯在国际舞台上的作用。他认为，俄罗斯总统普京是个善于通过制造小矛盾让俄罗斯在短期内获取利益牟利的领导人，但他会伤害俄罗斯的长远发展。 奥巴马说，俄罗斯吸引不到各国优秀移民，加之其总人口数量在不断萎缩，很难成为国际舞台上的主角。他认为，美中之间矛盾是可管的，西方既要让中国知道"什么是犯规"，又要让它看到"美好的未来"。 奥巴马表示，仅对中国宣传国际惯例是不够的。美国认为，随着中国出口产品从劳动密集型向知识密集型转化，美中间的贸易纠纷也会越来越少。到那时，中国会意识到知识产权保护工作的重要性。