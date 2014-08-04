“丝绸之路万里行”中国媒体团抵达阿拉木图

哈通社阿斯塔纳8月4日电，由中国各大媒体组成的"丝绸之路万里行"媒体团今日抵达阿拉木图市。哈萨克斯坦企业家协会主席拉扎特•钦戈斯巴耶娃亲自率团到霍尔果斯口岸迎接媒体团。

在此之后举行的题为"丝绸之路上的友谊与合作"圆桌会议上，钦戈斯巴耶娃说："哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫2012年在外国投资者理事会会议上介绍‘新丝绸之路'倡议时曾指出，哈萨克斯坦要成为连接亚洲与欧洲的金桥梁。中国国家主席习近平在对哈萨克斯坦进行的访问期间也曾指出复兴丝绸之路的重要性。两国领导人的倡议与支持给哈中两国经济、文化、人文交流注入了新活力。" 据悉，"丝绸之路万里行"大型人文历史穿越全媒体活动团队于7月19日从丝绸之路的起点中国西安出发，计划行程15000余公里，历时56天，穿越8个国家，最终抵达罗马，记录丝路沿线国家经济、社会、人文景象，展现当代东西方交流的文化盛事。媒体团由新华社、中央电视台、中国国际广播电台、光明日报、凤凰卫视、陕西日报、陕西广播电视台等中国知名媒体的近50名记者组成。 "丝绸之路万里行"重要节点共有西安、兰州、敦煌、吐鲁番、乌鲁木齐、阿拉木图、塔拉兹、塔什干、索契、伊斯坦布尔、雅典等13站。