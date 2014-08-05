昂萨尔•穆萨汗诺夫：阿拉木图州住房建设面积位居全国第一

哈通社塔尔迪库尔干电，近日哈通社记者对阿拉木图州州长昂萨尔•穆萨汗诺夫进行了专访，专访以哈萨克语、俄语发表，中国新华社俄语网站也已对专访进行了转载。哈通社中文网站现将专访译成中文，奉献给广大读者，以帮助读者进一步了解阿拉木图州的发展。

阿拉木图州州长昂萨尔•穆萨汗诺夫在接受哈通社记者专访时指出，关注民生、保障民生是我们的神圣职责，保障和改善民生，是一项长期而艰巨的任务。 记者：哈萨克斯坦２０５０发展战略的制定已有一段时间，阿拉木图州为这一战略的实施正在做些什么？

穆萨汗诺夫：纳扎尔巴耶夫总统清晰指出哈萨克斯坦步入全球最发达３０国行列的具体计划，实现战略目标我们有充分的把握。最近５年阿拉木图州总产值增长２.５倍，达１.７万亿坚戈，工业生产和农业生产规模提高２倍，固定资产投资增长２.４倍，住房竣工交付量增长１.８倍，农业领域生产占全国农业生产的１７％。至２０１５年我们计划开发利用１４万公顷土地，新增滴灌农业用地９０００公顷，在原有土地的基础上增加调控温湿农用地１０万公顷。计划的实施将为２０２０年全州农产量年增１０万吨打下坚实的基础。

为了使全州经济上一新台阶，必须加快发展工业。葡萄酒生产、家禽肉类产品、卷烟制造、纸板生产、玻璃餐具、电瓶生产企业一直是我州工业龙头企业。近期我州又有２０家工业企业投入生产，扩建8家运转中企业，投产和扩建为社提供了９４１个工作岗位。目前我州正在加速工业化创新发展步伐。在过去的4年当中，根据加速工业化创新发展规划，已有47个工业项目建成投产，创造了大约7000个就业岗位。 加速工业化发展的主要目的是引进新技术完成投资规划，提高生产质量，掌握高新产品生产技术。目前我州共创建了5个工业区，26家企业在工业区内生产经营，2013年阿拉木图州区域经济共投入4300多亿坚戈，其中75%为非财政性资金。在下一个5年计划中，工业规模有望增加1.6倍。

记者：阿拉木图州住房竣工交付量全国位居第一，这是国家"经济适用房2020规划"取得的重要成绩，今年计划建多少平方米的住房？

穆萨汗诺夫：与全国其他州市相比，住房建设面积阿拉木图州确实走在前列，成绩来之不易，我们将努力保持这一优势，今年共有86.9千平方米的住房将交付使用，这将帮助1500户居民其中包括195户年轻居民喜圆住房梦。2015年我们计划将这一数据提高到100万平方米。 记者：能否谈一谈居住区公共设施改造计划？ 穆萨汗诺夫：这是投资大、造福于民众的一项经济建设，因此这一领域建设不能等、不能拖。我们必须舍得资金投入，精力投入，确保取得成效。2014年中央和地方财政为供暖系统和锅炉改造等10个项目拨付22.3亿坚戈。近几年我州在能源建设、居民供气、饮用水供给等关乎民生领域做了大量富有成效的工作，赢得了民众的赞誉。75个地区民众用上天然气，全州居民燃气使用率达到10%，燃气管道长度达1600公里，2012年起，总投入为199亿坚戈的阿拉木图-塔尔迪库尔干燃气管道工程目前有条不紊进行中。 记者：阿拉木图州对发展各县市有什么具体的计划？ 穆萨汗诺夫：2011年至2015年区域发展规划目前正在稳步推进当中，今年我们正在实施有关农村发展的552个方案，8个小城镇的建设也引起高度重视，乌什托别、萨尔哈尼特等小城正在安装城市集中供暖系统，叶斯克、加尔肯特及塔勒哈尔等市在改建自来水管网工程，特克勒市无业率从5.8%下降至5.1%，人口外流现象已基本得到控制，且增长2000多人。 记者：在新型工业化年代，中小型企业在活跃市场、增加就业、促进经济发展等方面发挥着重要的作用，请问阿拉木图州在发展中小型企业方面采取了哪些措施？ 穆萨汗诺夫：是的，中小型企业在安置劳动力方面发挥着重要的作用，当前全州有30多万人在各类中小型企业务工，2013年中小型企业产值达1386亿坚戈，就今年上半年而言，中小企业为国家创收104亿坚戈。我州中小企业数量多，分布广，从行业划分来看，住宿和餐饮业较多，占全州中小企业总数的37.2%，农业企业占38.4%，工业和建筑企业占4.1%。通过"商业发展2020路线图"，已向各中小企业发放45.144亿坚戈低息贷款，其中向个体商户发放35.131亿坚戈。 民众对参与经济建设的高涨热情和自身收入的提高对发展社会保障系统和有效降低贫困率将起积极的作用。根据相关统计，我州生活在贫困线以下的人占总人口的0.2%，仅这一数据就能够说明许多问题。 纳扎尔巴耶夫总统在国情咨文中对做好残疾人工作提出了很高要求，他说："关心残疾人是摆在我们和社会面前的重要任务。"因此，我们每个人要用一颗赤诚的心为残疾人服务，想残疾人所想，急残疾人所急，以高度的责任感和爱心去做好残疾人工作。最近州政府拨款2.185亿坚戈，给各级社会服务部门配置了残疾人专用出租车，有需求的残疾人今后可免费乘坐专用出租车。今年州财政为残疾人康复事业共计投入6亿多坚戈，我州有2万余名残疾人，就业率达62.5%，我们还通过各种途径将继续提高残疾人就业率。 阿拉木图州发展迅速，今后我们将一如既往地按照纳扎尔巴耶夫总统的指示和中央政府的要求把保障和改善民生作为今后全州工作的重点，勤奋工作，对国家事业高度负责，真正做到为官一任、造福一方。 记者：谢谢！