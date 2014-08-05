塔吉克斯坦近些年经济增长趋势稳定

哈通社阿斯塔纳8月5日电，据经济日报报道，今年上半年，塔吉克斯坦经济形势发展良好，国内生产总值比去年同期增长6.7个百分点。

近年来，塔吉克斯坦政府积极采取反危机措施，努力发展本国经济，加强基础设施建设，扩大内需，使经济走出低迷，已连续3年保持7%以上的稳定增长速度，经济发展呈现出以下新特点。 一是经济继续保持快速增长。今年上半年，塔国内生产总值为178.8亿索莫尼，约合35亿美元。其中，工业产值总额超过4.2亿美元，同比增长2.9%。工业生产总值中采矿业占13.4%，加工业占63.3%，电力、燃气占23.3%。 二是金融形势好转。通货膨胀继续下降，上半年通货膨胀率为4.5%，低于今年全年7.5%的预期。市场物价和汇率基本稳定。今年上半年，塔中央银行和一些金融机构采取措施进行市场干预，增加4640万美元现金供给，保持了塔本币索莫尼汇率稳定。 三是黄金外汇储备增多。2013年底，塔外汇储备达到17.15亿美元，比2012年增加10.2%。今年上半年，塔黄金储备与年初相比增加了3%，达11.47亿美元。上半年塔黄金产量达到1.14吨，全年有望产金3吨。 四是对外贸易继续增长。塔2014年上半年对外贸易总额为29亿美元，比去年增长14.3%。其中出口5.21亿美元，比去年同期减少14.8%，进口24亿美元，比去年增加23.5%。同中国贸易今年上半年为7.74亿美元，同比增长46.8%，呈现快速增长势头。