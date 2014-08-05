纳扎尔巴耶夫接见舒克耶夫 商讨“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金转型计划

哈通社阿斯塔纳8月5日电，据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫今日接见"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金管理委员会主席沃穆尔吾扎克•舒克耶夫，听取国家基金转型计划的有关事宜汇报。

纳扎尔巴耶夫指出，"萨姆鲁克-卡泽纳"是国有资产的最大持有者。"所有国有工业企业都是‘萨姆鲁克-卡泽纳'国家基金的下辖公司，而基金的任务就是完善这些公司管理，推进其资产的增长。在过去的金融危机时期，基金为国内银行提供了大力支持，这些银行也随之加入到了基金下辖公司行列。目前这些银行已经脱离‘萨姆鲁克-卡泽纳'，基金现在要把工作重点放在为工业企业引资、开发新产品、推广新技术等方面。"纳扎尔巴耶夫说。

舒克耶夫向总统介绍"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金转型计划中的主要4个方针，它们分别是：实行企业化治理；实现国际化标准和优化商业业务；创建统一的信息管理系统和解决方案；在所有下辖公司推进不断改进的企业文化的形成。

舒克耶夫表示，基金转型方案的筹备工作接近尾声。"萨姆鲁克-卡泽纳"国有福利基金计划举行国际论坛，论坛期间将正式启动国家基金的转型方案。