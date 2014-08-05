潘基文对纳卡局势深表关切

哈通社阿斯塔纳8月5日电，据新华网报道，联合国秘书长潘基文４日通过其发言人发表声明，对亚美尼亚和阿塞拜疆存在争议的纳戈尔诺－卡拉巴赫（纳卡）地区局势深表关切，同时呼吁各方避免进一步冲突，立即缓解紧张局势。

声明说，潘基文与欧洲安全与合作组织（欧安组织）明斯克小组联合主席国及其他国际伙伴一样，对亚阿边境出现的紧张局势和暴力冲突深表关切。他敦促各方尊重停火协议，避免进一步冲突，立即缓解紧张局势，继续通过对话寻求纳卡问题的和平政治解决方案。 据报道，亚美尼亚和阿塞拜疆近日在纳卡地区发生交火，共造成十余人死亡，多人受伤。两国政府都指责对方应对该地区紧张局势的加剧负责。 苏联时期，纳卡为阿塞拜疆的一个自治州，多数居民为亚美尼亚族人。１９８８年，纳卡要求并入亚美尼亚，导致该州阿、亚两族之间爆发武装冲突。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚两国为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚在战争中控制了纳卡地区。１９９４年，两国就全面停火达成协议，但至今仍因纳卡归属问题处于敌对状态。 １９９２年，在俄罗斯倡议下，欧安组织成立了由１２国组成的明斯克小组，俄美法三国为该小组联合主席国。自此，有关纳卡问题的不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行，但谈判至今未取得实质性进展。