华尔街见闻：乌克兰后是南高加索？ 亚美尼亚与阿塞拜疆濒临战争

哈通社阿斯塔纳8月6日电，据华尔街见闻网站报道，亚美尼亚和阿塞拜疆元首本周可能将进行会晤，两国自1994年停火以来最严重的武装冲突导致至少18人死亡。

在乌克兰危机引发美国和俄罗斯出现冷战后最严重对峙后，南高加索地区地缘冲突不断。

7月底以来前苏联加盟共和国阿塞拜疆与亚美尼亚，在有领土争议的纳戈尔诺-卡拉巴赫(纳卡)地区日前发生交火事件造成了人员伤亡，这是两国自1994年签署停火协议后最严重的冲突。

据亚美尼亚政府网站，亚美尼亚总统Serzh Sargsyan将于8月8-9日，在俄罗斯黑海城市索契，同阿塞拜疆总统 Ilham Aliyev会晤。

1988年2月至1994年5月爆发的纳卡战争，是一场爆发在阿塞拜疆西南的狭小飞地纳戈尔诺-卡拉巴赫上的战争。当时阿塞拜疆尝试制止纳戈尔诺-卡拉巴赫的分裂主义运动，但同为苏联加盟共和国的亚美尼亚介入导致战争。

到1994年停战为止，亚美尼亚全面控制着该地大部分地区，还占领即控制着飞地之外阿塞拜疆约9%的领土。

亚美尼亚总理Hovik Abrahamyan说："我们希望在会议上就进行严肃的谈判。我们不害怕战争，我只是认为在21世纪用战争解决问题不是聪明的做法。"

目前阿塞拜疆总统府还没有确认双方元首的会晤。

据俄罗斯外交部消息，普京计划分别与两国元首进行单独的会晤。

南非标准银行新兴市场经济学家Timothy Ash说，如果美国和土耳其的盟友阿塞拜疆，与俄罗斯支持的亚美尼亚重新交战，意味着北约正面与莫斯科发生冲突的潜在可能性大大增强。

Timothy Ash认为："武力上看俄罗斯支持的亚美尼亚占优势，但是由于累积了大量石油财富，阿塞拜疆的实力正在壮大。"

阿塞拜疆是前苏联加盟共和国中第三大产油国，并且是绕过俄罗斯把里海石油运往西方国家的必经之地。