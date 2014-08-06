哈萨克斯坦三座城市将举办以《纪念广岛长崎》为主题的展览会

哈通社阿斯塔纳8月6日电，据日本长崎市副市长智多正信透露，本月6日至25日期间，将在阿斯塔纳市独立宫举办以《纪念广岛长崎》为主题的展览。

智多正信说："在哈萨克斯坦举办本次展览，我们感到莫大的荣幸，因为两国民众经历了同样的灾难，原苏联期间在赛梅核试验基地进行了多次核爆炸实验是众所周知的，这段历史我们将永远铭记于心。" 智多正信表示，长崎市国家和平纪念馆自2005年开始在世界各国举办展览，首届展览在美国举行，哈萨克斯坦成为了继俄罗斯、西班牙等国之后第十个举办该展览的国家。 据悉，本次展览计划在哈萨克斯坦阿斯塔纳、阿拉木图、赛梅3个城市举行：本月6日至25日在阿斯塔纳市；8月29日至9月3日在赛梅市；9月10日至30日在阿拉木图市举行，届时将展出有关1945年8月6日至9日广岛长崎两座城市遭原子弹轰炸后拍摄的照片，以及该场灾难经历者的回忆录。值得一提的是，广岛金额长崎原子弹爆炸瞬间吞噬了20万平民生命。 哈萨克斯坦外交部、日本驻哈萨克斯坦大使馆以及热斯库洛夫名义下的国立经济学院哈日文化中心对本次展览的给与大力支持。