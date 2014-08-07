欲在哈萨克斯坦接受教育的哈侨青年急需国家扶持

哈通社阿拉木图8月6日电，世界哈萨克代表大会主席、历史学博士古丽加兹拉∙巴勒塔巴耶娃在接受哈通社记者采访时表示，纳扎尔巴耶夫总统在昨日召开的政府扩大会议上所提到的有关归国哈侨问题必将对想在哈萨克斯坦接受高等教育的哈侨同胞归国起到促进作用。

巴勒塔巴耶娃表示，目前想在哈萨克斯坦接受高等教育的哈侨同胞面临一系列难题，例如，国家每年为归国接受教育的哈侨同胞分配1000多个公费就读预科名额，但由于种种原因，目前每年仍会有280-300个空额。

巴勒塔巴耶娃说："纳扎尔巴耶夫总统曾在第四届世界哈萨克代表大会上提出‘我们要为回到哈萨克斯坦接受高等教育的哈侨青年创造一切有利条件'，国家每年都为回到哈萨克斯坦接受高等教育的哈侨拨款，但由于个别部门工作不到位，因此，资金分配不合理现象时有发生。" 巴勒塔巴耶娃表示，很多哈侨同胞往往在短时间内来不及办理相关手续而错过获得公费名额机会。 我国驻中国的签证代办处向哈侨签发一年多次往返签证，这一签证制度造成目前乌鲁木齐签证代办处门前仍有近5000人昼夜排队等待现象，再加上需办理签证延期的人，数量会变得更多，在这么多人中筛选出前来求学的人有着一定的困难，因此需要对签证发放政策进行改进。蒙古国和哈萨克斯坦不接壤，因此蒙古国哈侨同胞在来哈萨克斯坦之前必须办理俄罗斯签证绕道来到哈萨克斯坦，这也存在着一定难题，如果外交部能在这方面下功夫，以上情况会得到一定改善。 在提及预科班每年在报名结束后近1个半月后才入学的问题时巴勒塔巴耶娃说："乌兹别克斯坦平均工资不到100美元，而100美元不足以同胞们在哈生活一个半月，房租、交通费用、饮食开销都很高，在来到哈萨克斯坦后需立即向移民局递交证件，希望内务部简化该方面手续。" 鉴于以上情况，世界哈萨克大会致函教育部，建议将每年的预科报名截至时间由8月20日延长至9月20日。 巴勒塔巴耶娃表示，纳扎尔巴耶夫总统在今天召开的政府扩大会议所提到的有关归国哈侨问题必将对以上问题的解决起到积极的推动作用。