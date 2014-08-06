安理会谴责伊拉克极端组织攻占伊北部部分地区

哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息，联合国安理会5日发表媒体声明，谴责伊拉克极端组织攻占伊北部部分地区，同时呼吁伊拉克各界团结应对国家面临的威胁。

声明说，安理会谴责"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"极端组织对伊北部尼尼微省辛贾尔和泰勒阿费尔地区发动的攻击，对攻击造成数以十万计的伊拉克人流离失所深表关切。声明呼吁伊拉克各界团结一致，在国际社会的支持下应对国家当前面临的暴力威胁。 声明说，安理会重申，任何有计划的针对平民的袭击，或基于种族和宗教信仰原因针对平民进行的袭击都可能构成反人类罪，必须追究肇事者的责任。"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"和相关武装团体等各方必须遵守国际人道主义法，包括其中保护平民的规定。 声明说，安理会呼吁伊拉克所有政治实体消除分歧，携手合作，及时展开一个包容各方的政治进程，寻求可行、持久的解决方案以应对国家当前面临的挑战。 2日至3日，"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"极端组织从库尔德武装手中夺取辛贾尔镇和扎马尔镇等地区，导致当地约20万人流离失所。 6月初以来，包括"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"极端组织在内的反政府武装相继占领伊拉克北部、西部和东部大片领土，并不断在伊全国多地与伊安全部队发生激烈冲突。