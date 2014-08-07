哈萨克斯坦队在坦克冬季两项世锦赛第二轮比赛中获得第二

哈通社阿斯塔纳电，据俄新网消息，坦克冬季两项世锦赛的新一阶段比赛以俄罗斯队的胜利告终，哈萨克斯坦和印度分获二三名。。

裁判长尤里•彼得罗夫称："从整体排行来看，俄罗斯联邦以26分27秒的成绩排名第一，哈萨克斯坦共和国紧随其后，成绩是30分14秒，印度共和国以31分26秒的成绩位列第三。"

白俄罗斯队在排行榜中名列第四，第五名是来自亚美尼亚的坦克手，吉尔吉斯斯坦和中国队成绩相同（32分15秒），分列第六和第七名。

主裁判提醒，个人赛的总成绩将在8月6日第三轮比赛结束后进行汇总。

第三个比赛日的主要看点是俄罗斯队和中国队在个人赛中的较量。俄罗斯队由布拉特•齐列诺夫下士率领，将使用国产T-72型坦克，中国队将使用本国96A型主战坦克，由侯普汉（音译）中尉带队，两队将比拼速度和射击精准度。

坦克冬季两项比赛与滑雪冬季两项类似，包括4个竞赛项目：个人赛、短距离竞赛、追逐赛和团体拉力赛。参赛选手需要克服蛇行转弯、浅滩、丘陵、崖壁等障碍。与传统的冬季两项不同，参赛队员的目标是距离在900米至2200米之外模拟坦克和低空飞行直升机的靶标。