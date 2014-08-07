欧盟国家再遇一波非法移民潮 收容遣返两难法国压力骤增

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网援引《费加罗报》5日报道，边防警察（PAF）不安地指出，2014年上半年大批非法移民来到法国，其中多数是通过意大利跑来的厄立特里亚人。

法新社报道，该报披露，7月9日在尼斯（Nice）省府举行了有关这一问题的非常会议。边防警察南区领导层起草了一份报告。 报告指出，"与意大利相邻边境的移民压力自2014年4月初以来加剧。拘捕了694名厄立特里亚人，而2014年1月到3月仅拘捕68人。5月的拘捕数上升了165%（1845人），6月再增43%（2628人）。总的说来，2014年上半年，边防警察拘捕了5235人。" 边防警察指出，这是从海上偷渡到意大利的移民人数大增的结果。2014年1月1日至6月30日，6.1591万非法移民登陆意大利，而2013年同期只有7913人，2012年同期只有4301人。在这些移民（1.8282万）中，厄立特里亚人占了31%。其次是叙利亚人（17%，1.0371万）。 报告还指出管理这股移民潮困难重重："这些移民往往没有身份证件或客观证据，证明他们来自意大利。这使要求意大利重新接纳这些移民成为不可能的事。在此情况下，必须离境通知书就寄到国外。" 内政部被问及此事时指出，这个现象已经知悉。"但从2014年上半年在法国申请避难人数下降看，一切显示法国对这些移民来说只是一个过境国。" "法兰西避难之乡协会"发言人亨里认为，这个现象是欧盟不肯帮助意大利的结果。意大利自年初以来就提出这个要求，至今没有回复。罗马让一定数量的移民入境了。年初以来约7万人通过不同途径抵达意大利，其中多数是避难申请者。 然而，按照1990年的都柏林公约，避难申请只在欧盟进入国审理，因此正常情况下是意大利。然而现在却不是这个情况。 亨里强调："这压根儿不是国内政治问题，而是欧盟的问题。不存在特别的放纵主义，而是欧盟在预防、保护脆弱者以及成员国之间团结互助方面拿不出办法。"他指出这种现象又反映在加来（Calais）。 这位负责人还指出，关于厄立特里亚人，估计每年逃离该国独裁政权的人约有5万。