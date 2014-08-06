哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫宣布重组政府（组图）
根据政府重组计划，重组后的政府将由12个部组成。其中5个部为新设立的政府部门，它们分别是国家经济部、卫生和社会部、文化和体育部、投资和发展部以及能源部。与此同时，政府9个署不再保留，其职责将以委员会形式划入政府各部。经过重组后，政府各部下设委员会总数减少至30个。
纳扎尔巴耶夫总统在讲话中表示，根据目前工作要求，我们要建立一个精简高效的政府管理体系。我们不需要懒散平庸，状态不佳的官员。
经过政府重组后，经济和预算规划部不再保留，其经济部门职责划入新设立的国家经济部，而预算规划部门划入财政部。与此同时，地区发展部、统计署、自然垄断调节署、竞争保护署（反垄断署）也不再保留，其职责全部划入国家经济部。纳扎尔巴耶夫表示，由总理推荐，原经济和预算规划部部长叶尔波拉特∙多萨耶夫出任国家经济部部长。而原地区发展部部长波拉特•加米舍夫担任哈萨克斯坦开发银行行长。
哈萨克斯坦卫生部与劳动和社会保障部合并，并成立卫生和社会发展部。原劳动和社会保障部部长塔玛拉•杜伊谢诺娃出任部长，而原卫生部长萨丽达特•卡伊尔别科娃担任副部长。
哈萨克斯坦文化部、宗教事务署、体育和运动署不再保留，其职责全部划入新设立的文化和体育部，原文化部部长阿尔斯坦别克•穆罕穆迪担任该部部长。
根据重组计划，政府设立投资和发展部，原工业和新技术部、交通和通讯部、通讯和信息化署、国家航天署的职责并入投资和发展部。原工业和新技术部部长阿斯耶特∙伊谢克舍夫出任部长，原交通和通讯部部长金恩斯•哈斯姆别克和原通讯和信息化署署长阿斯哈尔•朱马戈力耶夫分别出任第一副部长和副部长。
为实现对能源领域的统一管理，哈萨克斯坦设立新的政府部门-能源部。原石油和天然气部、工业和新技术部能源部门、环境和水资源部环境保护部门的职责划入能源部，弗拉基米尔•施科勒尼克出任部长，原石油和天然气部部长乌扎克拜•卡拉巴林担任第一副部长。纳扎尔巴耶夫总统为原环境和水资源部部长努尔兰•卡帕罗夫提供了两个职位：能源部副部长和哈萨克斯坦原子能工业公司总裁，卡帕罗夫选择了总裁一职。
与此同时，哈萨克斯坦紧急情况部不再保留，其职责全部划入内务部，原紧急情况部部长弗拉基米尔•博日科担任内务部第一副部长。环境和水资源部下属渔业、水资源以及森林管理部门划入农业部。
政府各部下属委员会也将实行重组。如，部下属委员会中，只有在各地设有分支机构的委员会将保持不变，而在各地区未设分支机构的委员会将进行重组，级别为司级。政府其余部门将保持不变。
两个副总理职位分别由巴赫特江•萨金塔耶夫（第一副总理）和古丽莎拉•阿布德哈勒科娃担任。
纳扎尔巴耶夫表示，原各部高级官员职位均有安排。"合并的、不再保留的政府部门官员没有任何过错。政府会根据我下达的指示，为他们提供职位。而以前是部长，现在为副部长的官员将继续从事原先领域相关工作。"
会议最后，纳扎尔巴耶夫总统祝贺各部长履行新职。"在座的各位以及所有哈萨克斯坦人民只有为国家的明天而奋斗，我们才可以实现既定的目标。规划与任务已确定，任重而道远。只需大家付出辛勤的劳动。祝你们好运！"
重组后的哈萨克斯坦政府官员名单： 总理 卡里姆•马西莫夫
第一副总理 巴赫特江•萨金塔耶夫
副总理 古丽莎拉•阿布德哈勒科娃
国家经济部部长 叶尔波拉特∙多萨耶夫
卫生和社会发展部部长 塔玛拉•杜伊谢诺娃
文化和体育部部长 阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒
投资和发展部部长 阿斯耶特•伊谢克舍夫
能源部部长 弗拉基米尔•施科勒尼克
教育和科学部部长 阿斯兰•萨林吉珀夫
农业部部长 阿斯勒江•马梅特别科夫
司法部部长 别力克•伊马舍夫
财政部部长 巴赫特•苏丹诺夫
外交部长 叶尔兰•伊德里索夫
国防部长 赛力克•阿赫梅托夫
内部部部长 哈勒穆罕别特•哈斯莫夫