哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫宣布重组政府（组图）

哈通社阿斯塔纳8月5日电，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫今日在总统府召开的政府扩大会议上宣布了重组后的政府各部结构及其部长名单。

根据政府重组计划，重组后的政府将由12个部组成。其中5个部为新设立的政府部门，它们分别是国家经济部、卫生和社会部、文化和体育部、投资和发展部以及能源部。与此同时，政府9个署不再保留，其职责将以委员会形式划入政府各部。经过重组后，政府各部下设委员会总数减少至30个。

纳扎尔巴耶夫总统在讲话中表示，根据目前工作要求，我们要建立一个精简高效的政府管理体系。我们不需要懒散平庸，状态不佳的官员。

经过政府重组后，经济和预算规划部不再保留，其经济部门职责划入新设立的国家经济部，而预算规划部门划入财政部。与此同时，地区发展部、统计署、自然垄断调节署、竞争保护署（反垄断署）也不再保留，其职责全部划入国家经济部。纳扎尔巴耶夫表示，由总理推荐，原经济和预算规划部部长叶尔波拉特∙多萨耶夫出任国家经济部部长。而原地区发展部部长波拉特•加米舍夫担任哈萨克斯坦开发银行行长。

哈萨克斯坦卫生部与劳动和社会保障部合并，并成立卫生和社会发展部。原劳动和社会保障部部长塔玛拉•杜伊谢诺娃出任部长，而原卫生部长萨丽达特•卡伊尔别科娃担任副部长。

哈萨克斯坦文化部、宗教事务署、体育和运动署不再保留，其职责全部划入新设立的文化和体育部，原文化部部长阿尔斯坦别克•穆罕穆迪担任该部部长。

根据重组计划，政府设立投资和发展部，原工业和新技术部、交通和通讯部、通讯和信息化署、国家航天署的职责并入投资和发展部。原工业和新技术部部长阿斯耶特∙伊谢克舍夫出任部长，原交通和通讯部部长金恩斯•哈斯姆别克和原通讯和信息化署署长阿斯哈尔•朱马戈力耶夫分别出任第一副部长和副部长。

为实现对能源领域的统一管理，哈萨克斯坦设立新的政府部门-能源部。原石油和天然气部、工业和新技术部能源部门、环境和水资源部环境保护部门的职责划入能源部，弗拉基米尔•施科勒尼克出任部长，原石油和天然气部部长乌扎克拜•卡拉巴林担任第一副部长。纳扎尔巴耶夫总统为原环境和水资源部部长努尔兰•卡帕罗夫提供了两个职位：能源部副部长和哈萨克斯坦原子能工业公司总裁，卡帕罗夫选择了总裁一职。

与此同时，哈萨克斯坦紧急情况部不再保留，其职责全部划入内务部，原紧急情况部部长弗拉基米尔•博日科担任内务部第一副部长。环境和水资源部下属渔业、水资源以及森林管理部门划入农业部。

政府各部下属委员会也将实行重组。如，部下属委员会中，只有在各地设有分支机构的委员会将保持不变，而在各地区未设分支机构的委员会将进行重组，级别为司级。政府其余部门将保持不变。

两个副总理职位分别由巴赫特江•萨金塔耶夫（第一副总理）和古丽莎拉•阿布德哈勒科娃担任。

纳扎尔巴耶夫表示，原各部高级官员职位均有安排。"合并的、不再保留的政府部门官员没有任何过错。政府会根据我下达的指示，为他们提供职位。而以前是部长，现在为副部长的官员将继续从事原先领域相关工作。"

会议最后，纳扎尔巴耶夫总统祝贺各部长履行新职。"在座的各位以及所有哈萨克斯坦人民只有为国家的明天而奋斗，我们才可以实现既定的目标。规划与任务已确定，任重而道远。只需大家付出辛勤的劳动。祝你们好运！"

重组后的哈萨克斯坦政府官员名单： 总理 卡里姆•马西莫夫

第一副总理 巴赫特江•萨金塔耶夫

副总理 古丽莎拉•阿布德哈勒科娃

国家经济部部长 叶尔波拉特∙多萨耶夫

卫生和社会发展部部长 塔玛拉•杜伊谢诺娃

文化和体育部部长 阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒

投资和发展部部长 阿斯耶特•伊谢克舍夫

能源部部长 弗拉基米尔•施科勒尼克

教育和科学部部长 阿斯兰•萨林吉珀夫

农业部部长 阿斯勒江•马梅特别科夫

司法部部长 别力克•伊马舍夫

财政部部长 巴赫特•苏丹诺夫

外交部长 叶尔兰•伊德里索夫

国防部长 赛力克•阿赫梅托夫

内部部部长 哈勒穆罕别特•哈斯莫夫