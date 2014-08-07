普京签署法令禁止从制裁实施国进口农产品

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，俄罗斯周三（8月6日）宣布将对那些因乌克兰危机对其实施制裁的国家采取报复性措施。

俄罗斯总统普京签署一项法令，将在未来一年里停止从制裁俄罗斯的国家进口农产品和原材料。

农产品报复 不过，截至目前，莫斯科并没有明确哪些国家将受到这一措施的影响。 近期，美国和欧盟国家在马航MH17事件后，扩大了对俄罗斯的制裁。这些制裁不仅影响了俄国的经济，还将影响俄罗斯的一些个人。 数据显示，俄罗斯每年从欧盟购买价值为20亿欧元的水果和蔬菜产品；同时，俄罗斯也从美国进口价值约10亿欧元的农产品。 上周，俄罗斯以"公共卫生"为由，停止了大部分波兰的农产品进口。评论人士认为，这是俄罗斯对波兰在乌克兰危机上强硬立场的报复。 "国家利益" 普京在这项法令中说，采取这些惩罚性的措施，是出于俄罗斯的"国家利益。" 上月底，欧盟在马航客机失事后的两周，加大了对俄罗斯的制裁。在那次客机失事事件中，包括193名荷兰公民在内的298名乘客全部丧生。 西方国家对俄罗斯的新制裁，针对包括与普京接触紧密的盟友，比如俄罗斯富商阿卡迪•罗登伯格。这些制裁还对俄罗斯的石油出口、银行与国防科技等行业产生影响。