哈萨克姑娘出演中国电影主角 演技卓越 引观众瞩目

哈通社阿斯塔纳电，据massaget.kz.网站报道，中国哈萨克电影演员热依扎•阿里木江自从艺以来以自己出色的演技和优雅的气质赢得了中国观众的喜爱。

热依扎•阿里木江1986年7月15日出生于中国北京，父亲阿里木江•努尔哈孜新疆精河县人，曾任中国中央民族出版社哈萨克语编辑部主任，母亲扎依木汗系民族出版社副编审。热依扎自幼接受良好的家庭教育，后来考入北京电影学院表演系，接受专业训练。毕业后转型为演员，成为中国新生代女艺人，在中国被誉为"小张柏芝"。她美丽、有涵养，曾在"流珠拍卖会"中担任临时模特儿，亮丽外型让她高中时期在《Ray》杂志举办的国家级比赛中赢得"最上镜头奖"，随即以杂志人气模特的身份出道。 在2011年宫廷斗争剧后宫甄嬛传中饰演叶澜依（宁嫔）。至今她已在《盲人电影院》、《四夜奇谭之谎言大作战》、《少年神探狄仁杰》、《摊开你的地图》、《秀丽江山之长歌行》及《爱情自有天意》等影片出演不同角色。 近期热依扎•阿里木江正在同韩国EXO组合前成员吴亦凡联手拍摄《有一个地方只有我们知道》，电影首映式计划2015年2月举行。