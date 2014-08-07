塔乌水电争端背后有西方阴影 中亚局势尖锐化

哈通社阿斯塔纳8月7月日电，据参考消息网援引外媒报道，世界银行对塔吉克斯坦建设罗贡水电站的项目已经进行了三年的技术可行性论证，将于8月15日正式宣布结果。论证的初步结果是积极的：建造罗贡水电站不会增加风险。与塔吉克斯坦相邻的乌兹别克斯坦一贯坚决反对建造大规模水电站，对上述结果反应激烈，宣布不承认世行专家的结论，对此次论证表示失望。专家认为，中亚局势可能因外部因素而尖锐化。

俄罗斯《独立报》8月6日发表题为《塔什干和杜尚别或因水电站争吵》的文章称，俄罗斯中亚和中东问题专家亚历山大•克尼亚泽夫认为，塔吉克斯坦必须放弃罗贡水电站项目，转而寻找其他途径解决能源问题。他表示："中亚的大型水电站方案都是苏联时期设计的，不符合现在的地区发展趋势。所谓从塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦出口电力的全部设想都是无稽之谈。不过，这些设想得到了华盛顿的支持。"

克尼亚泽夫指出，世行是美国推广外交政策的工具之一，如果罗贡水电站的最终论证结果到8月15日没有改变，就可以肯定：华盛顿有意最大限度搞乱中亚局势。近几个月来，美国的官员积极争取让塔什干同意美国在乌兹别克斯坦设军事基地。

克尼亚泽夫说："在罗贡水电站一事上作出违背乌兹别克斯坦意愿的决定将产生多方面影响。塔吉克斯坦是俄罗斯的直接军事盟友，乌兹别克斯坦针对罗贡水电站采取任何军事行动都会催生俄是否出手援助塔方的问题，随之破坏俄乌关系。换言之，中亚也许会在继乌克兰和高加索之后成为一条新的不稳定战线。俄罗斯也将被卷入其中。"

他表示，考虑到乌克兰危机和西方的反俄制裁，俄罗斯眼下也没有资金扶持类似项目。