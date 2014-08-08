金门大桥效仿伯尔尼安装自杀防护网

哈通社阿斯塔纳8月8日电，据瑞士中文网消息，在全球形形色色的建筑中，旧金山的金门大桥拥有自杀率最高这个不祥的纪录。如今当地机构吸取了伯尔尼的成功模式，正在桥下安装防护网。这一跃，只需4秒。去年有46人从这座标志性大桥上纵身跳海。自通车之日起，死亡人数已达1653人。要知道，统计数据只包括被人看到或尸体被找到的跳桥者。

为了尝试改变这种局面，6月27日一项成本达7'600万美元(约合4.7亿元人民币)的项目(英)获得通过，将在桥下6米处安装钢网截住跳桥的人，该项目预计到2018年竣工。

其实在大桥施工的4年里，为了保护工人，桥下曾安装了安全网，据说至少拯救了19条生命。但此后，树立栏杆或围栏的计划，因为美观、构造或经济等诸多原因频频搁浅。 金门大桥高速路及交通局总裁丹尼斯•马利根在解释这一决定时，直言不讳地提到伯尔尼大教堂平台的经验。这座受欢迎的平台紧靠该市的大教堂，能将阿尔河(Aar)尽收眼底，平台以下33米处则是混凝土路面。

他指出，自1998年在距平台矮墙上沿7米的地方安装了保护网之后，没有一个人试过在这里自杀，只从网上吊起过两只狗和几辆自行车。他说的的确不错。 "下落7米掉进钢网里会很痛苦。厌世的人只是想结束自己的生命，而不是让自己受伤，"马利根表示。 对人们会去其他地方自杀的担心似乎也是错误的。一项1978年进行的调研对515人作了跟踪调查，在1937-1971年间，这些人曾试图从金门大桥上跳海自杀，但却被人阻止。报告作者发现，他们中的94%或者仍健在，或者正常死亡，只有6%的人自杀或死于疑似自杀性事故。 这正说明了大桥围栏基金会的保罗•马勒所强调的观点，即自杀是可以预防的。他说："最重要的，是要限制致命手段的易得性。"该基金会的工作就是防止有人从金门大桥上跳海自杀。 "自杀者的自杀状态只持续一段时间。关于这个时间的长短，精神病学家们可以争论-可能非常短，以小时计算，也可能是几天-但预防背后的整个核心在于，找到自杀者，把他们送到安全的地方呆一段时间，直到自杀的冲动消退。"

"不可接受" 瑞士首都拥有多座高架桥和其他高落差结构，因此伯尔尼30%的自杀都是纵身一跳的结果，通常都是跳桥。在1998年当地有关部门采取行动以前，这个数字更是高达60%。 1996-1998年间，7人从大教堂平台上跳下，跌落在一排大门前的人行道上。1998年1月，一名自杀者落地的地方，竟然离一个10岁男孩近在咫尺。当年年底，这些钢网就已安装完毕。 被饶过的不止是深受心理重创的行人，来救援的专业人员也不必再面对可怕的清理工作。安全网还能预防幸存者的重伤及相关健康成本。 政治家埃里希•赫斯就目睹过一次自杀。他曾在今年1月前一直担任瑞士人民党青年翼主席，如今仍是伯尔尼市议会成员。

"我当时乘有轨电车经过教会场桥，突然有人跳桥时，我正好在向窗外看。车停在下一站时我下了车，对自己说，这种局面实在不能接受-我知道有不少人以这种方式自杀，"他告诉瑞士资讯swissinfo.ch。 赫斯提出一条预防跳桥自杀的动议，2009年得到市议会通过。教会场桥和谷仓桥两侧都竖起了临时铁丝围栏。

"大幅下降" 据市政府透露，这些围栏非常有效，跳这两座桥自杀的人数"大幅下降"。确切数据不容易得到，因为有关各方都不愿给出细节-专家们也警告说，过多的信息或媒体报导可能促使发生更多的这类自杀。 但赫斯指出："装安全网之前，每年几乎有十人从伯尔尼的桥上跳下自杀。现在这个数字基本上为零。" 2014年2月，伯尔尼市议会投票决定斥资645万瑞郎(约合4410万元人民币)，把铁丝围栏替换成类似于大教堂平台的那种保护网。这也是金门大桥要采用的模式。 然而投票并未获得全场的一致赞同，有些政治家抱怨造价太高，其他的则关心保护历史遗迹的需要-因为这两座桥都建于一个多世纪以前，同为联合国教科文组织世界遗产的组成部分。 "拯救生命比美观更重要，"赫斯这样回应道。

"良好投资" 据伯尔尼市政工程部的迪特•阿诺德介绍，加州人对伯尔尼的兴趣始于2008年。当时加州交通部联系他们，想知道为什么在大教堂平台下使用安全网而不是围栏-跳进去的人怎么出来。 "那次的征询牵涉到的是圣巴巴拉的冷泉峡谷拱桥，不是金门大桥，"阿诺德表示，他猜测资料随后被转达给旧金山的有关部门。最后加州交通部建起了更高的护栏，自杀也刹住了。 不过有些批评人士认为，花那么多钱阻止人民自杀不应该是国家的责任。 "什么是那么多钱？我们在考虑一次性基建费用，它可能够用50年、75年，如果什么也不做，推算一下，这段时间里也许又会有两千人自杀，"马勒说道。 "我们在高速公路、桥梁安全改良等其他地方投资的钱更多，死亡人数却更少。比方说，他们正在花费2'500万美元，在金门大桥上搭建活动式中央分隔护栏，以预防迎面车辆相撞。这是个极其合理的安全投资，可我相信，从1970年至今，这类事故造成的死亡人数还不到20人。" "所以从安全改善和拯救生命的角度而言，这是个非常好的投资。"