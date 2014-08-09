美国加紧空袭伊拉克北部伊斯兰激进分子

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，五角大楼说，美国对伊拉克北部的伊斯兰国激进武装IS又发动了两次空袭。

美军无人驾驶飞机和无人战斗机攻击了埃尔比勒市附近的目标，与周五(8日)早些时候的空袭目标地区相似。

逊尼派穆斯林组织伊斯兰国IS（前身为"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"ISIS）控制了伊拉克和叙利亚的大片地区。 IS的进犯已经导致数万名少数族裔逃离家园，该组织还夺取了伊拉克最大的水坝。 美国官员说，大坝是伊拉克基础设施的重要组成部分，是伊拉克人民取水和发电的主要来源。 此次空袭是2011年底美军撤离伊拉克以来，美国首次直接参与在伊拉克的军事行动。

此次空袭是2011年底美军撤离伊拉克以来，美国首次直接参与在伊拉克的军事行动。 美国国防部发言人海军少将约翰•柯比说，在第二波空袭中，美国无人驾驶飞机摧毁了伊斯兰国激进武装的迫击炮阵地，打死一群武装分子。 一小时后，美军的F/A-18战斗机使用的激光制导炸弹击中了IS的一个由七辆车组成的车队。 周五早些时候，两个227公斤重的炸弹投向伊斯兰国激进武装的火炮，这些大炮曾被用来对付守卫埃尔比勒的库尔德人武装。 美国国务卿约翰•克里说，世界需要对伊斯兰国激进组织所构成的威胁保持警觉。 克里把伊斯兰国激进组织在伊拉克北部对少数族裔采取的暴行形容为"种族清洗"。