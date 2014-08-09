巴以临时停火结束 硝烟再起

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息，当地时间8日早上8点，加沙的巴勒斯坦武装组织与以色列之间的72小时人道主义停火到期，加沙武装组织再次向以色列发射了火箭弹。截至当地时间上午11点，以色列对加沙进行了空袭，以色列右翼官员也威胁要召回在埃及举行谈判的以色列代表团。

此前，埃及曾提议将停火延长至120小时，以色列表示同意延长，但巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）表示，只要以色列不解除对加沙的封锁，就会在停火后继续攻击以色列。8日停火结束后，截至当地时间上午10：30分，大约20枚火箭弹从加沙发射向以色列，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）随后宣布对此负责。 据以色列媒体报道，有数千名加沙的巴勒斯坦人因担心以色列报复性空袭而迅速逃离家园。此外，加沙地带的人道主义危机仍然严重。多个社区被夷为平地，原本在此地居住的居民在停火期间回到原住处尽量搜索剩余的可用物资。不少地方用车辆运输水源，打水的巴勒斯坦人排成长队。在受到攻击较少的街道，污水、垃圾到处都是。加沙的医院仍在超负荷运转。 当地时间上午11：00，以色列方面对加沙进行了空袭。有消息说，以色列总理内塔尼亚胡和国防部长亚阿隆已经下令国防军强有力地回击。目前曾进入加沙的以色列地面部队已经全部撤出加沙。有分析预计，如果以色列再次采取军事手段，空袭可能是首选，再次派遣地面部队进入加沙的可能性不大。 遭到袭击后，以色列右翼政党犹太家园党主席、经济部长贝内特立刻表示，以色列应当召回正在开罗举行会谈的以色列代表团，称"以色列不允许哈马斯一边用火箭弹威胁以色列民众，一边与以色列谈判"。 此前以色列方面曾预计，哈马斯在加沙地带大约有1万枚火箭弹，已经发射了3000多枚，被以色列炸毁3000多枚，预计还剩3000枚左右。但实际剩余多少，目前还没有准确的数字。以色列方面对火箭弹袭击必然会反击，刚刚平静了3天的加沙很可能再次回到水深火热之中。 尽管双方正在埃及谈判，但谈判的效果并不理想，双方分歧仍在，没有妥协的迹象。