俄罗斯吹响反制裁号角 欧洲多国"很忧伤"

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，随着西方同俄罗斯之间的僵局愈演愈烈，7日俄罗斯公布了对欧盟、美国等国实施反制裁，禁止从这些国家进口多种食品。目前在整个欧洲，各个领域都在评估美欧对俄施加制裁后的影响，寻找积极的应对政策。尽管双方对峙局面正"明显升级"，但分析普遍认为，美欧新一轮制裁效果有限，不可能让俄罗斯"疼"到放弃在乌克兰的利益诉求。而法德等国更是担心对本国经济的冲击。

俄禁令将使法国农业损失超2亿欧 法方寻对策 中国商务部网站援引据欧洲电视一台7日消息，俄罗斯公布的食品进口禁令将使法国农业损失2亿欧元以上，据估算，法国每年向俄出口1.2亿欧元奶制品、0.65亿欧元猪肉、0.48亿欧元蔬菜水果和部分鱼类产品。 8日，法国总统府发布公报说，法国总统奥朗德当天与法国全国农业经营者工会联合会主席格扎维埃•伯兰通电话，讨论俄罗斯禁止从欧盟、美国等国进口多种食品对法国农产食品加工业的影响。 奥朗德向伯兰指出，考虑到欧盟和法国向俄罗斯出口食品产品数量大，法国政府正与欧盟委员会保持接触，以准确评估俄罗斯这一措施带来的直接和间接后果，并采取适当的回应措施。他说，政府将重点关注水果和蔬菜种植者，以及那些已经在市场上面临困难的养殖业主。 俄罗斯遭制裁 德国企业"苦不堪言" 伴随欧美的制裁步伐，俄罗斯最大的欧盟贸易伙伴国--德国企业，也开始感受到了切肤之痛，从国防企业到汽车生产商纷纷发出业务受创的警告。 中新网8日援引路透社报道，德国去年对俄商品出口约360亿欧元，几乎占到整个欧盟对俄出口商品总额的三分之一，而且在俄罗斯经营活动的德国企业约有6200家，投资额度为200亿欧元。 不过尽管德国企业展开了积极的游说，但德国总理默克尔还是同意对俄采取了强硬立场，支持欧盟采取更严厉的经济制裁。欧洲央行当地时间7月7日发出警告称，乌克兰冲突给欧元区经济带来严重风险。 制裁俄罗斯对德国造成的影响要体现在经济数据上还需时日，不过最近几天从不同行业传出的财报上来看，此次危机已经冲击到企业获利，企业还发出警讯，若情势恶化更糟的还在后头。 德国国防企业莱茵金属7日调降全年获利展望，并表示公司将会寻求赔偿，此前德国撤销了该公司向俄出口作战模拟设备的许可证。法兰克福机场运营商则警告称，如果俄罗斯直接制裁德国投资者来进行报复，公司将受到严重影响，因其持有圣彼得堡机场股份。 此外，制裁还将影响德国购买力。据德国东欧经济关系委员会，德国约30万个岗位依赖对俄贸易。俄罗斯是德国第11大贸易伙伴国。德国经济部称，正在研究俄罗斯近日公布的反制裁限制，它们对企业的影响，以及是否需要采取行动。经济制裁可能损害俄罗斯消费者的购买力，影响阿迪达斯和大众汽车等德国企业销售。这些企业已经感受到制裁的冲击。 德国工商协会7日也表示，加强制裁可能带来的影响让企业、尤其是中小企业面临不确定性。中小企业对德国经济来说非常重要。