德国老年人护理机构希望引进更多中国护理人员

哈通社阿斯塔纳电，据亚洲自由电台消息，伴随社会老龄化，德国需要更多的老年人护理人员。到德国培训的中国护理人员的优质获得德国有关机构和媒体的高度评价。

近年来，发达国家人口的老龄化问题越来越严重，德国当然也不可能例外。伴随老龄化而来的一个突出问题是对于老年人的护理人员数量需要越来越多，单靠德国自身的劳动力，已经很难满足。为此，德国社会开始向东欧、东南亚寻求引进年轻的护理人员。

记者获悉，最近几年，德国中部图林根州福利机构在与中国交流、培训护理人员的时候，发现中国的护理人员具有较高的职业训练及文化素养，因此这使得他们开始更为积极地设法从中国引入护理人员。这个经验也引起德国其它州的关注。

对此，图林根州的社会福利机构的发言人格尔斯道夫公开介绍说，图林根州现在需要两千位老年护理人员。为了解决这个问题，他们首先对一些护士进行再培训，培训成专业老人护理人员。现在他们采取了第二步，与中国合作培训护理人员。二零一零年他们在中介机构申请到二十位中国专业护理人员。为了在德国工作，有一个两年计划，这些护理人员除了在中国准备阶段的专业和语言学习和训练外，到德国后继续培训半年。这半年的培训非常密集，每周工作四十个小时，还要继续学习语言及其它有关知识。为此，他们发现，这些中国来的护理人员训练与素质要远比他们以往从东欧引入的护理人员高。现在他们有的已经进入老人院工作，受到非常好的评价。

一位在培训后留下来工作的中国年轻护理人员也公开表达了自己对于工作和环境的满意。他说，我来自中国北部的一个城市。在这里我每天的工作是帮助他们洗漱，清理，把饭送给他们。这种工作对我们来说太简单了。对我们来说一切都很好，在图斯巴赫风环境、风景、空气都非常好，还有个小瀑布，非常漂亮，就是这区域太小了。

对此，格尔斯道夫说，这些年轻人都来自大城市，这也成为他们很快能够适应环境和工作的一个长处。他们大大改善和加强了我们的护理工作。引进中国护理人员，这真的是一个非常好的经验。