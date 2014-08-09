日本始终将哈萨克斯坦视为和平利用核能并能使其得到合理发展的中亚地区唯一可靠的伙伴

哈通社阿斯塔纳电，8月9日，日本经济产业大臣茂木敏充将访问哈萨克斯坦，在茂木敏充即将访哈前夕，哈通社记者对日本经济产业省自然资源和能源署核能事务国际合作局负责人 Hirobumi Kayama（以下简称 Kayama）就两国在核能领域的合作现状与前景进行了独家采访。

记者：日本核能技术水平和其他国家核能技术相比有哪些优点？ Kayama：日本政府吸取三哩岛（美国）和切尔诺贝利核泄漏事故教训，进一步发展和完善了本国在核能领域的技术，日本核能工程的最大特点就是能够按时完成核能工程领域任何复杂的项目，目前日本已成为全球建造核反应堆技术最先进的国家之一，建成的核反应堆质量也位居前茅。因此，几乎全球所有核能生产国，如，韩国、法国、俄罗斯等国都从日本购买核反应堆部件，日本公司通过与美国核能企业合作，积累了丰富的经验，例如，日本东芝公司与美国西屋公司、日立公司与通用电器公司联手建成了100多座核电站。日本和哈萨克斯坦都曾遭受过核辐射危害，我认为，日本同哈萨克斯坦在核能领域的合作将得到继续加强。 日本和哈萨克斯坦是核不扩散条约的忠实执行者，正因为这样，我们不怕把我们所掌握的所有技术和秘密展现在世人面前，因此，我们的合作是光明正大的，这一点非常重要。值得一提的是，哈萨克斯坦设有国家核中心，核中心与日本保持着良好的合作关系，如果哈萨克斯坦在建设核电站过程中对日本技术感兴趣，我们愿意同哈方分享在总结福岛核事故教训的基础上取得的经验和技术，也就是说，我们愿意帮助哈萨克斯坦建设高质量的核电站。 记者： 如果哈日两国就共同建设核电站一事达成协议，日方会做出怎样承诺？ Kayama：相较于世界许多国家，日本的核电产业技术在技术装备方面具有明显的优势，我们核能技术的领先地位也是世界公认的，且相当安全。我国政府高度重视同哈萨克斯坦的合作关系,如果日本企业承建贵国核电站,我们将之视为与哈萨克斯坦在战略性项目上展开合作的标志。我们有信心确保由我国政府承建的所有核电站安全、优质、高效运行。两国未来核能领域的合作若顺利，还必将挖掘两国在各领域的合作潜力，打造合作新支柱，带动两国经贸关系转型升级，巩固日哈关系经济基础。 记者：日本福岛核电站发生核泄漏后，引起世界各国对核安全的极大关注，哈萨克斯坦非常重视核电站建设，如方便能否介绍一下福岛核电站目前的状况？ Kayama：我们已通过冷冻污水技术实现了核电站稳定，2011年我们的国家经历了沉重的时刻，但国家没有因这一灾难性事故停止发展核能技术，那次事故促使我们进一步提升了我国核能安全技术水平，福岛核电站核泄漏已得到有效控制，目前只剩下对流过核电站附近的海水进行监控的问题，这一工作有一定的难度，目前我们正在采取积极措施解决这一最后的问题。 记者：依您的观点，哈萨克斯坦设立能源部对促进哈日能源领域合作起到怎样的作用? Kayama：日方完全支持哈萨克斯坦设立能源部，设立独立的能源部门体现了哈萨克斯坦对发展能源领域的重视。明天日本经济产业大臣茂木敏充将与贵国总理马西莫夫和能源部部长施科勒尼克进行会谈，我们坚信会谈会取得成功，日哈两国在各领域的合作会进一步得到加强。 记者： 请谈谈您对哈萨克斯坦的印象？ Kayama：哈萨克斯坦是我最喜爱的国家之一，我负责与哈萨克斯坦的外交联系，2006年我陪同首相小泉纯一郎到访哈萨克斯坦，自从那以后，因工作需要我会经常性到访哈萨克斯坦，最初的合作计划是日哈合作开发铀矿，目前正在就联合建设核电站问题进行讨论。我在阿拉木图度过了一段很愉快的时光，到访了齐姆肯特、阿斯塔纳，阿斯塔纳市的城市建设速度令人敬佩，叶斯丽河畔公园使我想起我的故乡-日本。 记者：您认为什么能使两国人民紧密联系在一起？ kayama：在与哈萨克族朋友会面时，我时常会觉得自己生活在自己的故乡-冈山，大和民族和哈萨克族有惊人的相似之处，在与贵国一些政府官员会面时，我经常会说，哈萨克族与大和民族的基因很相似，我非常喜欢哈萨克族诸如包子、抓饭之类的食品，这些食品在日语和哈语中的叫法是一样的，我坚信我们起源于同一民族。 记者：谢谢！