机器智能比核技术对人更危险 人类需慎思

哈通社阿斯塔纳电，据大纪元网站消息，人工超级智能、智能机器人越来越普及，不仅开始在一些行业取代人工，还可以代替人去出差，乃至进入手术室动手术，以及无人驾驶汽车开始上路。你有没有想过有一天，拥有人工智能的机器人会和人难以分辨，最终取代人类？特斯拉汽车和SpaceX创始人、亿万富翁伊隆•马斯克表示，人工智能比核技术对人类更危险，在其失控之前，人类需审慎思考。

据哥伦比亚广播公司报导，上周末马斯克在推特上发文阐述他关于人工智能灾难性的观点，获得成千上万人的共鸣。马斯克认为，人类在未来存在被人工智能取代的危险。 智能机器人代替人去海外出差 牛津大学和Gartner Group的2份独立研究报告说，机器人取代人工正在发生，比人们想像得更快，并将引发广泛而深远的经济和就业结构的变化。 很多生产汽车和电子产品的工厂已经使用机器代替了人力。谷歌的无人汽车可以取代出租车和卡车司机，亚马逊计划用无人驾驶飞机为客户送货，机器人还可承担看护的工作和家庭清洁，未来机器人可以替代宇航员上太空。今年年初，美国美联社开始用机器人写稿，处理许多财经记者赖以为生的美国企业财报报导。 日本大阪大学的机器人专家石黑浩接受法新社专访时表示："计算机能力已经超越人类，机器人很快就会变得很聪明。" 石黑浩拥有一个智能机器人，外型与他本人几乎一模一样，他还会让机器人代替他前往海外出差。他预测，如同年轻一代生活不能没有手机，仿真人的机器人未来也会成为人类生活的必需品。 人与机器人之战 人类会输

超级智能机器人接管人类似乎是科幻小说中的东西，1950年艾萨克•阿西莫夫的小说《机器人三部曲》中就有相关描述，这个观点开始被世人知晓。 马斯克在推特上写到："希望我们并不是超级数字智能的生物引导加载程序。但不幸的是，这种可能性正在越来越大。" 科技界并不只有马斯克担心机器人将取代人类，今年6月，美国著名脱口秀主持人约翰•奥利弗在节目《上周今晚中，采访了著名天体物理学家斯蒂芬•霍金，霍金说："人工智能或许在不久的将来，通过改造自己，取代人类。" 奥利弗说："为什么我们不兴奋地和机器人战斗呢？"霍金回答："因为你会输。" 霍金对智能机器人的担忧并非空穴来风。如果在不久的将来，人工智能超越了人类智力将无法做出及时回应。2011年2月，ISM超级计算机系统"沃森"参加美国智力游戏Jeopardy!（危险边缘），击败了两位最优秀的人类选手Ken Jennings和Brad Rutter。 今年3月，马斯克和脸书创始人马克•扎克伯格及曾在电影《乔布斯》中扮演乔布斯的美国名演员阿什顿•库彻，共同投资建立了一个总部位于旧金山的人工智能研究公司VicariousFPC。 在接受CNBC电视台采访时，马斯克曾表示，他投资研究人工智能，不是为了赚钱，而是想密切关注这项技术，以防它失控。 人工智能是本世纪头号风险 谷歌近期也收购了几家机器人公司，包括一个人工智能公司DeepMind，这是一家开发计算机模仿人类思考的英国软件公司。这个公司在其网站上表示，正在开发一款基于人脑计算原理的机器学习软件。"我们第一项技术是一种视觉感知系统，这项技术是采用类似人类的方式解释照片和视频的内容。" IBM已经开发出一款微芯片，可以在进行计算时模仿神经元和突触功能及大脑的其他功能。IBM称，这款芯片在识别图案、对物品分类等事务上表现突出。 据《每日邮报》报导，DeepMind创始人之一巴蒂尔•莱格警告，人工智能是"本世纪头号风险"，并认为它可能在导致人类灭绝风险中起一部份作用。 莱格说："最终，我认为人类灭绝很可能会发生，而科技将有可能在此扮演一个角色。"在各种形式、可以消灭人类物种的技术中，他强调人工智能是最大风险。 30年后未来最顶级物种不是人类 物理学家、企业家、《人工智能革命》一书作者路易•德尔蒙特在接受《商业内幕》采访时表示，目前对机器允许拥有多少智能没有规范，如果任其这样下去，将如很多专家预测的那样，未来最顶级物种不是人类，而是具有人工智能的机器。他认为，这种现象最早在2040年出现，最晚不会超过2045年。 德尔蒙特说："目前正在发生的是，机器把人类变成半机器人，随着利用人造假肢更换人的残障四肢，我们认为智能机器很有用。工业自动化也将大幅提升各国生产力。" "到本世纪末，"他说，"大部份人类将变成半人和半机器。机器将在医疗技术获得突破，大部份人将有较多闲暇时间，人们会觉得从来没有过得这么好。我提出的问题是，机器将视人类为一个不可预测和危险的物种。" 德尔蒙特认为，机器将具有自我保护能力。它们看我们，就像我们以同样方式看有害的昆虫。它们认为，人类是一个物种，是不稳定的、造成战争、并使用电脑病毒的物种。 在他写的书中，德尔蒙特警告，人工智能正在变得越来越强大，心脏起搏器手术是"相当常规的，"他说，"但它使用的传感器和人工智能可调节你的心脏。" 2009年的瑞士一项实验表明，机器人可以发展到彼此说谎的能力。德尔蒙特说，机器是否能拥有意识，是一个有争议的话题。 亿万富翁马斯克则开玩笑地说，如果人类不够谨慎，那么未来很可能会出现"终结者"。