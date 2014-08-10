英国议员：北约无能 普京图霸

哈通社阿斯塔纳8月10日电，据中国日报援引美国《新闻周刊》报道，以美国为核心的北约(NATO)曾在二战后为保卫美国及西欧各国的防务安全起了关键作用，但是如今北约已不再顺应时势。

普京政府吞并克里米亚，协助乌克兰反对派的行为让其进犯企图和领土扩张的野心昭然若揭，同时，这也显示了北约在应对上的准备不足。

有观点质疑，如若波罗的海国家--即拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛--等北约中实力较弱的国家遭到俄罗斯侵略，美国、英国、法国和德国等北约强国能否准备充分适时应对。

这是英国议员，议会特别国防委员会（the Common Select Defence Committee）成员所做出的严酷判断。该委员会经严格评估，认为北约紧急形势的应对无力，如在俄罗斯对格鲁吉亚战争，就克里米亚问题与乌克兰的冲突，以及俄罗斯暗中破坏乌克兰稳定活动等问题上。他们总结北约"太过小瞧俄罗斯的威胁，没做好准备工作"。该委员会呼吁，9月将在威尔士举行的北约峰会应当通过向波罗的海国家驻军以阻止俄罗斯入侵的计划。

"北约现在并未准备好如何应对俄罗斯对北约成员国造成的威胁，"该委员会报告称。"如果俄罗斯使用不寻常的策略，在北约反应过来之前来一场奇袭，这将极为棘手。要如何阻止俄罗斯，如何充分应对，这都是对北约的挑战，如果没有处理好，北约可能声名扫地。"

"俄罗斯攻打某个北约成员国的可能性虽尚小，但利害攸关，"该委员会主席罗里•斯图尔特（Rory Stewart）议员说道。"我们不认为北约准备好应对俄罗斯的威胁。"他警告称"俄罗斯的战术向来多变--有网络攻击、信息战争、支持非正规‘分裂势力'的武装斗争、武装平民和俄罗斯特种部队无徽章的联合武装斗争等。我们已知道俄罗斯是如何运用这些战术的，也知道俄罗斯在乌克兰破坏北约成员国稳定，侵吞领土，麻痹群众反抗意识等行为的代理人"

斯图尔特警告称，俄罗斯可能会往西扩展他的野心--而北约却缺乏迎击入侵的计划。"俄罗斯当下动荡的局势，普京的世界格局观以及西方世界在应对乌克兰问题的失败，这都意味着我们必须紧急应对俄罗斯在其他方面故技重施的可能性--不论这种可能性有多小，"斯图尔特说道。

该委员会建议：

•在波罗的海国家预先部署军事设施。

•北约军队继续在波罗的海国家进行军事训练和演习。

•进行大规模军事演习。

•提升北约快速反应部队作战能力，建立一个全新的长期后备军。

•完善突袭预警程序。

•谋划新策略以应对俄罗斯"诡谲难测"的袭击--包括如何迎击虚拟信息战和非正规军的威胁。

•重新思考北约建立时在华盛顿签订的《北大西洋公约》的第五条（同意对北约任一缔约国的武装攻击，应视为对缔约国全体的攻击），以便对非常规化袭击做出反应。