土耳其首次总统直选 埃尔多安势在必得

哈通社阿斯塔纳8月10日电，据新华网报道，土耳其１０日举行首次总统直选。虽然选举法规不允许在投票即将进行时发布最新民意调查结果，但上个月的民调显示现任总理埃尔多安的支持率已经过半，明显领先其他两位总统候选人。埃尔多安本人也信心满满，在最后的竞选集会上誓言打造一个"新土耳其"。

此间分析人士认为，埃尔多安担任总理１１年，在土政坛的影响力迄今无人可敌。在他执政期间，土耳其人均ＧＤＰ翻了两番，通货膨胀率大幅回落，推出的医疗保障措施和经济适用房政策更是抓住了中下层老百姓的心。依托经济发展和民生改善的政绩，埃尔多安赢得总统一职几无悬念。 候选人中的"二号人物"伊赫桑奥卢，曾任伊斯兰合作组织秘书长，在国际上享有一定声望，得到主要反对党共和人民党和民族行动党的联合提名，主要受到知识分子阶层的欢迎，但在国内的"出镜率"远远比不上埃尔多安，先前的多次民调中都落后埃尔多安约１０个百分点。至于最后一位候选人--库尔德族人德米尔塔什，资历尚浅，其竞选团队的目标只是获得１０％的选票。 舆论普遍认为，目前的悬念是埃尔多安能否在１０日的首轮投票中得票过半而直接胜出，否则就要进入第二轮投票。 政治强人埃尔多安执政成绩虽然傲人，但反对派指责他刚愎自用，"污点"难清。去年年底开始的反贪行动导致埃尔多安内阁３名部长辞职，政府改组。今年年初，疑似埃尔多安的涉贪录音在网上曝光，更引起舆论哗然。分析人士指出，这些事件给埃尔多安及其领导的正义与发展党带来很大负面影响，使埃尔多安在本次总统选举中面临部分选票流失。埃尔多安的主要竞争对手伊赫桑奥卢则认为，如果埃尔多安当选，将加重土耳其社会的分化。 土耳其不是总统制国家，过去由议会选出的总统一直是一个超党派的虚职，但常在关键时刻起到调和党派矛盾、凝聚民心民意、维持国家运转的作用。据报道，埃尔多安和他领导的正义与发展党已准备通过修宪扩大总统权限。埃尔多安本人在竞选过程中还明确表示，希望能担任两届共１０年总统，继续重塑土耳其，以在自己任上的２０２３年迎来土耳其共和国建国百年。 埃尔多安能否继续"大展宏图"，尚待土耳其首次总统直选的民意认可。