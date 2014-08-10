俄总统发言人：若西方继续制裁俄准备进一步回应

哈通社阿斯塔纳8月10日电，据俄媒报道，俄罗斯总统发言人佩斯科夫9日表示，如果西方继续制裁，俄罗斯将采取回应措施。

报道称，佩斯科夫说："我们不是制裁发起者，这些制裁是被迫的，它们不是我们的愿望，它们是回应措施。" 在回答如果西方继续制裁，俄罗斯是否会采取新的制裁问题时，他说："当然，会采取回应措施。" 俄罗斯总统普京当天稍早前表示，尽管实行制裁，但西方公司仍致力于同俄罗斯合作，莫斯科欢迎这一点并准备扩大相互协作。

普京在同喀拉海浮式钻井装置举行的视频连线期间表示："今天有效的国际合作决定商业成就，商业界、包括大型的本国和外国公司十分清楚这一点。不管今天的政治局势有多么复杂，务实主义、健全的思维仍将占上风，这令人高兴。" 该钻井装置开始在俄罗斯石油公司和埃克森美孚公司合资项目框架内运作。 普京补充说："我认为，这是真正负责任的业务立场，只有这种立场才可能取得成果。毫无疑问，我们欢迎这种立场，我们对扩大与伙伴们的合作是开放的。" 俄罗斯8月7日开始限制从制裁俄罗斯的国家--美国、欧盟国家、加拿大、澳大利亚和挪威进口一系列商品。制裁名单中包括牛肉、猪肉、水果、禽类、奶酪和奶制品、核桃等食品。