揭秘泰国地下代孕产业：代孕利润高于贩毒

揭秘泰国地下代孕产业 对于成千上万个生育困难的外国夫妇而言，泰国是能让他们成为人之父母的梦想天堂--泰国的代孕服务收费不贵，也没有相应的法律禁止代孕。要知道，在大部分国家商业代孕都是非法的，即便是合法的，也会有高昂的收费，如美国。大多数情况下，贫穷的泰国代孕妈妈们通常会收到一笔8000~15000美元的代孕费。

21岁的泰国妈妈帕塔拉蒙，也像很多代孕妈妈一样，为了抚养两个年幼的孩子，当了代孕母亲。她做梦也没有想到，自己第一次代孕的经历居然震惊了泰国乃至整个世界，也掀开了泰国代孕产业的黑幕。

随着两起有争议的代孕风波曝光，泰国有关部门正在抓紧制定禁止商业代孕的法律。根据媒体披露的草案，代孕母亲和客户将面临最高10年的有期徒刑以及6200美元的罚款;从事代孕服务的中介、广告商、代孕母亲的招募者面临最高5年的有期徒刑，以及3100美元的罚款。 "泰国的代孕技术已经出现很久了，现在之所以出现严重的问题归根结底就是别的国家已经出台了严格的法律，但泰国在司法领域还是空白。现在是时候让这些外国人明白，泰国的法律一样严格。"泰国社会发展和人力安全部一名官员说。 这似乎意味着，泰国的有偿代孕市场行将消亡。 去年底，在泰国代孕中介的撮合下，一对来自澳大利亚的夫妇成为了帕塔拉蒙的客户。双方很快签订了代孕协议，按照中介的许诺，帕塔拉蒙可以得到一笔9500美元的代孕费。然而在怀孕4个月的时候，帕塔拉蒙得知肚中的龙凤胎发育出现了问题。当时这对澳大利亚夫妇要求她堕胎，但帕塔拉蒙拒绝这么做，认为这有悖于她的佛教信仰，而且堕胎也违反泰国的法律。 孩子出生后，这对澳大利亚夫妇只带走了健康女婴，而留下患唐氏综合征的男婴甘米。帕塔拉蒙决定自己照顾和抚养甘米，但昂贵的治疗费她无力负担，而且她至今没有拿到属于自己的9500美元代孕费。8月初事件被媒体披露后，在泰国和澳大利亚引起广泛争议。 一波未平，一波又起。泰国媒体7日又披露，一位日本富翁涉嫌通过代孕一口气在泰国生了9个孩子，这无疑为泰国的代孕争议火上浇油。更让人震惊的是，泰国警方的进一步调查发现，这位日本富豪在其他代孕机构也生了4个孩子，总数竟然达到了13个。泰国社会一片哗然，泰国的跨国代孕黑幕由此拉开。 疏于监管 代孕盛行 泰国的代孕产业从上个世纪90年代就一直公开存在。统计显示，泰国现有45个公立和私立医院可以开展代孕手术，拥有代孕业务执照的医生共240人。和绝大多数国家法律严禁代孕不同的是，泰国的代孕产业缺少相应的法律予以规范。泰国目前只有泰国医学委员会的《行为准则》有针对代孕的规定。这项规定1997年拟定并于2002年修改，禁止有偿代孕，但允许精子或卵子来自代孕者亲属的代孕行为，而且不得付费。一些不法分子趁机钻空子。 按照一名泰国公共卫生部官员的说法，"血缘以外的代孕行为"均属违法，更不用说有偿代孕，"如果允许(非执业)医生开展代孕手术，医院负责人将面临600美元罚款和一年刑期"。但事实上，监管不严是泰国代孕产业快速扩张的重要原因，泰国的监管机构对这些公开存在的代孕机构一直睁一只眼闭一只眼，直到甘米事件的曝光。 根据媒体的调查，泰国的商业代孕机构大部分都是外国人开办的。他们表面上是做婴儿用品销售的，但暗地里却从事商业代孕服务，其客户大部分是来自澳大利亚、日本等东亚国家的富裕阶层。澳大利亚夫妇詹姆斯和米琪，曾尝试多种怀孕的方式但均没有结果。2012年，倍感失望的两人遂来到泰国碰运气。"我们非常渴望能有一个家庭，于是我们去到泰国，希望能达成心愿。"最终两人在付出了30000多美元的代价后，将一个可爱的女孩带回了澳大利亚。 代孕黑幕之利润高于贩毒 与拐卖和走私儿童的犯罪不同，代孕中介们打着帮助别人圆梦的旗号，游走在法律和制度的灰色地域，通过合法地"出售孩子"来获得比毒品贸易更加巨额的利润。 由于缺乏保护女性的法律，泰国代孕黑市充满剥削。澳大利亚广播电台的记者2012年曾经在泰国调查过代孕产业，他发现代孕妈妈的酬劳最多能拿到10000多美元，而中介向外国客户的收费一般是在30000~50000美元。 泰国的很多代孕机构声称代孕母亲没有结过婚或没有生过孩子，其实并非如此。泰国的代孕母亲一般年龄在20岁上下，像甘米风波中的代孕母亲帕塔拉蒙虽然只有21岁，但她此前已经生过两个孩子，分别是6岁和3岁。 吹嘘医疗技术 更夸张的是，不少泰国的代孕机构都打出了"成功率高达80%"、"生儿子，生双胞胎，排除遗传病"、"合法支持PGD基因筛查"、"26天圆你心愿"......这是不少承接赴泰国做试管婴儿业务的中介打出的广告词。为了招揽顾客，中介们纷纷打出"合法基因筛查、选择性别"招牌，甚至直接把泰国吹捧成全球第二强的"试管王国"。 诸多赴泰做试管婴儿的中介公司招揽顾客时都会强调，泰国的试管婴儿技术高。"全球美国第一，泰国第二"之类的宣传语，屡屡见诸多家中介的广告中。但事实上，业内没有所谓的泰国成功率高的说法，也不存在什么美国第一、泰国第二的世界试管婴儿成功率排行榜。 "你想想，有可能泰国技术会比日本、德国、新加坡、英国好吗？都是中介吹出来的。"一位从事跨境生育的匿名中介坦率地表示。"中介推广业务时都宣称，自己是泰国某某医院代理，或与泰国某某医院合作，其实都是瞎忽悠的。"事实上，曼谷卫生局严格禁止医院与中介合作，任何中介其实都没有和曼谷任何医院有合作关系，只是提供住宿、翻译安排、预约医院而已。 代孕黑幕之血腥孕妈走私 代孕市场的需求增大，以及代孕行业惊人的利润，也意味着邻国女性会有被贩卖至泰国做代孕母亲的危险。2011年，越南驻泰国使馆工作人员接到一名越南籍妇女的举报电话，该女子自称被一家公司骗到泰国当代孕母亲，同行的还有几名越南妇女，其中一些人因不愿接受公司安排，遭到暴力威胁。没想到，求救电话竟然牵出了泰国首起跨境"婴儿工厂"大案。 警方根据线索在曼谷近郊的别墅区找到这处婴儿工厂。警方在别墅里发现13名被软禁的越南籍妇女，其中9人称刚开始自愿当代孕母亲，因为公司承诺每生一个孩子能得到5000美元。这些女子中有7人即将分娩，另有4人被解救后发现已怀孕。 虽然这4名女子要求堕胎，但根据泰国法律，唯有在遭受性侵犯或母体有健康风险的情况下，堕胎才合法。泰国移民局和卫生部官员表示，泰国当局希望将这些代孕妈妈和腹中宝宝送回越南。泰国时任卫生部长谴责称，这种行为不但违法，而且十分不人道，其中一些人甚至是被强奸的。这起事件不仅仅是代孕那么简单，让人震惊的是涉及到威胁、强迫甚至是强奸。如此发展，代孕不仅构成了对遗传工程和优生学的挑战，更是对现代医学以及代孕技术的滥用。 代孕黑幕之隐瞒代孕危险 随着现代医疗技术和交通、通讯技术的发展，代孕、借卵生子和跨国儿童收养成为许多想要孩子却由于种种原因不能生育的家庭和个人的选择。但由于法律制度上的疏漏，这个"行业"在蓬勃发展的同时也出现了种种问题：代孕母亲的权利得不到保障、跨国收养让孩子变成商品...... 英国学者的研究证明，50岁以上接受体外授精的妇女更容易发生妊娠糖尿病和怀孕高血压。在子宫老化和生产能力下降的情况下，这个年龄段的妇女在人工授精后接受剖宫产的比例较高;生双胞胎和三胞胎的比例也会升高，这都会增加母体和新生儿患病的可能。而生殖诊所通常不会告知客户这些风险。 还有一个容易被忽视的风险是，代孕母亲可能遇到心理障碍，则这似乎与代孕中介和客户们完全没有关系。它们所做的就是劝说那些年轻健康的女性加入到代孕母亲的行业和鼓励那些已经进入这个行业的女性要趁着年轻的时候大捞一笔。 "子宫外包"引发的问题与纠纷也不少，有些甚至涉及国与国之间的问题。如英国政府规定，由印度代孕妈妈生下的小孩不能自动获得英国国籍。澳大利亚也开始规范代孕问题，有些州政府出台法律禁止代孕妈妈生下的孩子获得澳大利亚国籍。 泰国代孕 泰国的代孕机构提供的代孕服务一般可分为两种，第一种是将需求方的精子送入代孕母亲的体内，在体内受精并完成怀孕全过程，这种方法称为人工授精代孕，孩子与代孕母亲有血缘遗传关系。 另一种是将一对不孕夫妻的精子和卵经过试管婴儿技术培养成胚胎，移植在代孕母亲的子宫里，直到出生的过程，称为试管婴儿代孕，孩子与代孕母亲无血缘关系。 一般情况下，外国客户首先通过网站找到泰国中介机构;中介帮忙联系并选择代孕母亲;将候选的代孕妈妈资料提供给客户;不同的代孕妈妈依据年龄、相貌、学历、婚否等条件收取不等的费用;客户根据自己的需求和喜好选择最佳代孕人选;诊所负责和选择的代孕母亲签订相关合同;客户提供胚胎或受精卵;植入胚胎或受精卵;诊所代为照顾代孕母亲，为代孕者提供资讯和健康服务;婴儿出生后，客户前往诊所领取婴儿。 全球三大代孕"天堂" 泰国、印度、乌克兰 代孕产业不仅仅是泰国所独有的，世界上主要的代孕市场在亚洲。根据美国《基督教先驱报》的说法，泰国、印度和乌克兰是世界三大代孕天堂。 这三个国家之所以有如此大的代孕市场，价格低廉、技术成熟和法律监管空白是三个重要条件。像在泰国和乌克兰，雇佣一位代孕妈妈以及怀孕、生孩子的所有费用加起来平均只有3万美元。在印度，这笔费用更低廉，甚至只要1万美元。但是相比之下，美国虽然也允许代孕，但总费用大约为7万美元。在英国，代孕产业被严格控制，并受法律约束和管辖，很容易触犯法律。 印度人均收入不高，医疗保健费用低廉，加上没有相应的法律监督和控制，导致印度成为世界上最大的代孕市场，每年吸引大量外国人来这里做生意。印度的代孕市场年产值估计有120亿美元。按照美国《外交政策》杂志的说法，印度已经成为"世界婴儿工厂"。 （本文摘自环球网）